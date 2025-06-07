حوار زيزو عن - مكالمة جيرارد وتهرب الزمالك وعمولة والده وسبب الانتقال إلى الأهلي

السبت، 07 يونيو 2025 - 00:24

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - الأهلي

واصل أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي الجديد حديثه كواليس الفترة الأخيرة له مع النادي الزمالك وما تسبب بعدم تجديد تعاقده قبل انتقاله إلى النادي الأحمر.

وأعلن النادي الأهلي اليوم 6 يونيو عن تعاقده مع زيزو رسميا، بعد انتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم المحلي في 5 يونيو مع نهائي كأس مصر، الذي شهد تتويج الزمالك باللقب على حساب بيراميدز بركلات الترجيح.

وإليكم ما قاله زيزو عبر قناة إم بي سي مصر 2:

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"جلسة طيبة ومثمرة مع حسين لبيب في المغرب؟ لم تكن طيبة ولا مثمرة. اجتمعنا في آخر أكتوبر وقرأنا الفاتحة وحسمنا أمر العقد واتفقنا على الأموال وكل شيء. لا أتذكر الرقم تحديدا ولكنه لم يقترب من 60 أو 70 مليون كما قيل إطلاقا، على أساس أن النادي يحتاجني فنيا ويريد استمراري كأسطورة في النادي".

"هناك جملة واحدة قرأ منها والدي المشهد لأننا استغربنا سهولة هذا الاتفاق، فقال لهم: لدي شرط واحد أضعه في العقد وهو ألا يتم بيع زيزو هذا العام.. لأنه رأى أن الإدارة تتفق على أموال لا تنوي دفعها من الأساس وستبيعني في يناير القادم".

"اتفقنا أن يتم توقيع العقود يوم الأحد، ولكن استمرت المماطلة لعدة أيام بحجة تجهيز المقدم. لن أذكر الرقم ولكنه كان في مقدرة النادي. فقيل لي: المبلغ ليس جاهزا الآن ولكن أحد محبي الزمالك سيمنحك بيتا يمكنك التصرف فيه خلال سنتين بدلا من بقية المبلغ".

"قيل أيضا إن النصف سيدفعه شخص من الخارج والنصف الآخر من النادي، فطلبت أن أتلقى المقدم من النادي وأن يتم إثبات ذلك ورقيا، ثم يتصرف النادي مع الأطراف الخارجية كيفما يشاء. الكلام استمر في التغير واستغربت ما يحدث فقلت لرئيس النادي: وفق أمورك واتصل بي حين تكون جاهزا".

مكالمة جيرارد وعرض الاتفاق

"في يناير 2025 اتصل بي ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق السعودي آنذاك وقال لي إنه يريد ضمي وإنه تحدث مع محمد صلاح وأشاد له بي. قلت له إنه يجب أن يتفاوض مع الزمالك إن أرادني على الفور وأني أفضل ذلك عن التوقيع مجانا والانتقال في الصيف".

"العرض كان قرابة 2.5 مليون دولار وهذا الانخفاض طبيعي نظرا لتبقي 6 أشهر في عقدي. واتفق الناديان وأتى مفاوض الاتفاق إلى مصر، واضطر لتأجيل طائرته 3 مرات لأن لا أحد في الزمالك أراد مقابلته".

عمولة والده وهجوم الجماهير

"تعرضت لحملة ممنهجة أنا ووالدي. هل يجرؤ مسؤول من الزمالك أن يصرح بحقيقة إن والدي لم يحصل على جنيه واحد من الزمالك رغم أنه وكيلي وكل الوكلاء يتقاضون عمولاتهم؟ كيف تتهمون شخصا بالسمسرة في ابنه وهو لم يأخذ أموال من الزمالك أصلا؟ مرتضى منصور حي يرزق ويمكنكم أن تسألونه".

كيف تشوهون شخصا لم يفتعل مشكلة واحدة طوال 6 سنوات وتصورونه على أنه مادي؟ هل قلت لك إن أشرف بنشرقي أو أي من الأجانب يتقاضى 1.5 مليون دولار فامنحني مثله؟ والدي الذي اتهموه بالسمسرة هو من قال لي حين أتاني 4 ملايين دولار من الريان إن سني لا يزال 26 عاما وإني يجب أن أواصل بناء مسيرتي الكروية هنا.

بعد شهر يناير طلبت لوالدي عمولة في التجديد. هذا حقه وأنا من طالبت بذلك لأني في المطبخ وأعلم ماذا يحدث. إن كانوا يرونه والدي ولا يحق له ذلك كان من الممكن أن أتركه في البيت وأحضر وكيلا آخر. وطالما أنكم تتهمونه بذلك فليفعل".

"بعد شهر نوفمبر لم تحدث أي جلسة أخرى للتجديد وكل ما حدث كانت تسريبات من لجان عبر منصات التواصل الاجتماعي".

"أنا أول لاعب في نادي الزمالك بعد كل ما قدمته للنادي يتم الهتاف ضده في كل مباراة. زيزو لم يفعل شيئا سوى أنه يتفاوض شأنه شأن 8 لاعبين آخرين.. لماذا أتعرض أنا لذلك؟ بدافع الحب؟ لقد تركت العروض السابقة كلها لأجل هذا الحب. قلت عدة مرات إنه لا يوجد شيئا مستقرا في الزمالك سوى جماهيره ولا يوجد دافع للاستمرار في النادي سواه".

الانتقال إلى الأهلي

"الموضوع في البداية لم يكن سهلا. قضيت 6 سنوات في الزمالك ولدي العديد من الذكريات معه. لم أكن مجرد لاعب بل شخص تحمل المسؤولية لوقت طويل لدرجة إني كنت أشعر أن نادي الزمالك مسؤول مني".

"اكتشفت في النهاية أنه لا يوجد شيء باقٍ. لقد تعرضت للإهانة لمدة عام كامل وهو ما أثبت أن السنوات الـ 5 التي قدمتها قبلها لا تساوي شيئا".

"لم أرَ هذا الهجوم حبا. أعرف أن الجماهير تحبني ولكنهم صدقوا كل ما قيل عني بحملة ممنهجة عبر منصات التواصل".

"أحترم جماهير الأهلي وقلت ذلك عدة مرات وهناك العديد من الأهلاوية المقربين لعائلتي، وهذا من الأسباب التي جعلتني آخذ هذه الخطوة. كانت لدي العديد من العروض ولكن اختياري لم يكن ماديا، فالأهلي ناد كبير ويلعب في بطولات كبيرة ولدي الشغف لأصنع معه تاريخا جديدا".

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