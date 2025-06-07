زيزو: السفارة الأمريكية خطأي الوحيد.. وعرض الزمالك كان أكبر من الأهلي باعتراف مسؤوله

كشف أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي الجديد عن حقيقة توقيعه للأحمر في وقت إعلان إدارة الزمالك وكواليس أزمة ظهوره في السفارة الأمريكية للحصول على تأشيرة السفر لكأس العالم للأندية.

وأعلن النادي الأهلي يوم الجمعة 6 يونيو عن تعاقده مع زيزو رسميا، بعد انتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم المحلي في 5 يونيو مع نهائي كأس مصر، الذي شهد تتويج الزمالك باللقب على حساب بيراميدز بركلات الترجيح.

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وإليكم ما قاله زيزو عبر قناة إم بي سي مصر 2:

"المسألة لم تعد مادية مع الزمالك. هذا ما حاولت شرحه للجنة الكرة حين حاولت زيادة العروض المادية. كنا نريد أن نسترد حقنا وصورتنا الطبيعية".

"عمرو الجنايني كتب كلاما جيدا عن والدي؟ أنا أحبه للغاية ولكنه لم يكن طرفا في المشكلة الأولى. لقد أتى بعد أن وصلت الأمور للنهاية".

"كان هناك أشخاص يكذبون لمدة 8 أشهر وكان يجب أن يعتذروا وأن يعترفوا بذلك. تهينني طوال هذه الأشهر ولا تريد الاعتذار؟ كان يجب أن يخرج بعض المسؤولين ويعترفون بالحقيقة وهذا كان الحل الوحيد لهذا الموقف".

"لا أحد كان سيخرج للناس ويقول: أنا كاذب. تفاوضت مع رئيس الزمالك طوال هذه الأشهر ولم يحدث أي جديد".

"لاعبو الزمالك كانوا يتعاملون معي بشكل طبيعي حين عدت للتدريبات، ولكني استغربت رد فعل بعض اللاعبين التي عاشت معي العام الماضي وتعرف كل شيء. أنت شخص لم ترَ مني أي شيء سيئ وعشت معي كل ذلك عكس من يسمع من الخارج فكيف لك أن تصدق"؟

السفارة الأمريكية وحقيقة التوقيع للأهلي

"مسألة السفارة الأمريكية قد تكون خطأي الوحيد طوال العام بسبب توقيته. كنت مستمرا في التفاوض مع الزمالك بهذا الوقت والبيان الذي أصدرته في ذلك الوقت كان بالتنسيق مع أحد مسؤولي الزمالك".

"كان هناك أندية تلعب في كأس العالم -ليس الأهلي- تفاوضني منذ شهر يناير. حجزت موعدا في السفارة وكنت أظن أن التأشيرة الأمريكية تأخذ وقتا طويلا فحذرني أحد الأشخاص من إمكانية عدم حصولي عليها لو تأخرت عن ذلك، فتحسبا لأي شيء نظرا لطول مدة التفاوض مع الزمالك ذهبت، وإن لم ألعب كأس العالم كنت سأسافر لمشاهدته".

"التوقيت كان خاطئا قبل مباراة ستيلينبوش ولم أكن أعلم أن الأمر سيخرج للإعلام وسيسبب هذه المشاكل. ولو كنت أعلم أن التأشيرة ستصدر في يوم واحد لغيرت الموعد رغم أنه كان الموعد الثالث".

"بيسيرو أبلغني باستبعادي بقرار إداري وخيرني بين التدرب في صالة الألعاب البدنية أو الملعب فاخترت الملعب ولكن فوجئت بأني أتدرب منفردا".

"هل كنت قد وقعت للأهلي وقت أزمة مباراة ستيلينبوش؟ لا طبعا.. وكما قلت من لديه ورقة تثبت ذلك فليخرجها".

دهس الصورة والعرض المادي الأكبر

"الأهلي كان عرضا ضمن 7 عروض أخرى بينهم 3 أندية أخرى تلعب كأس العالم للأندية. وكيلي كان ينظر في الأمر باعتباري لاعب حر وهذا حقنا".

"بعد استبعادي من مباراة ستيلنبوش علمت أن المسألة انتهت مع الزمالك. لا أحد من العمال سينزل صورتي ويدهسها ويبصق عليها بدون أمر من مجلس الإدارة. الزمالك قال إنه تصرف فردي؟ كيف؟ وحتى لو كان تصرفا فرديا لماذا لم يصدر النادي بيان اعتذار؟"

"أنت الآن تقول للناس بدون أي دليل أو إثبات إني وقعت للأهلي. كيف سيكون رد الفعل؟ كان يجب أن تثبت إدارة الزمالك قدرتها على تأميني بعد ما نشرته".

"متى وفعت للأهلي؟ في الفترة القانونية وبعد انتهاء علاقتي مع الزمالك تماما".

"حصلت على أضعاف المقابل المادي في الأهلي؟ الشيء الوحيد الصحيح الذي قاله مسؤول في الزمالك هو أن عرضه كان أكبر من عرض الأهلي. هل تتخيل أن هناك ناد مصري سيتفوق ماديا على العروض الخارجية للاعب حر؟هل تعتقد أن الأهلي أو غيره سيدفع نصف الأرقام التي تأتي من الخارج؟"

"400 أو 500 مليون جنيه في الأهلي؟ لو كان هذا عقدي لاعتزلت كرة القدم".

"فضلت عرض الأهلي لاعتبارات أخرى غير الأمور المادية من بينها الجماهير التي كنت أحترمها دائما. أين سأجد جمهورا مرعبا مثل جمهور الأهلي؟"

"تشرفت بالتواجد في الزمالك لـ 5 سنوات وحققت معه العديد من البطولات وسأحكي لأولادي إني كنت جزءا من تاريخ الزمالك وسأتشرف دائما بذلك".