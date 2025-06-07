ذا أثليتك: أرسنال أعتاب ضم كيبا أريزابالاجا

أصبح أرسنال على أعتاب ضم الإسباني كيبا أريزابالاجا حارس تشيلسي.

كيبا النادي : بورنموث تشيلسي أرسنال

وكشفت شبكة "ذا أثليتك" أن أرسنال يرى أن كيبا هو البديل الأمثل لحارسه دافيد رايا.

ووضع أرسنال اسم جوان جارسيا حارس إسبانيول على لائحته لكن يبدو بعيدا عن الانضمام للمدفعجية.

وأشار التقرير إلى أن الحارس يمتلك شرطا جزائيا بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني بعدما جدد تعاقده لموسم إضافي مع البلوز عقب إعارته لبورنموث في بداية الموسم المنقضي.

وانضم كيبا لصفوف تشيلسي مقابل 80 مليون يورو ما جعله أغلى حارس مرمى في التاريخ وتولى حماية عرين الفريق في 163 مباراة وتوج بـ 4 ألقاب.

وقضى كيبا آخر موسمين معارا لصفوف ريال مدريد حيث فاز بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وأعير الموسم الماضي لصفوف بورنموث وخرج بشباك نظيفة في 9 مباريات من 35 مشاركة.

وارتبط اسم تشيلسي مؤخرا بضم الفرنسي مايك ماينيان حارس ميلان الإيطالي، لكن النادي اللومباردي يرفض تخفيض مطالبه المادية. (طالع التفاصيل)