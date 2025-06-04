فوتبول إيطاليا: تشيلسي يرفض زيادة عرضه لضم ماينيان من ميلان

يرفض تشيلسي الإنجليزي زيادة عرضه المالي لضم مايك ماينيان من ميلان الإيطالي.

الحارس الفرنسي اقترن اسمه مؤخرا بالانضمام لتشيلسي من ميلان في الصيف الجاري.

ووفقا لـ موقع فوتبول إيطاليا فإن تشيلسي لن يرفع عرضه المقدر بـ 15 مليون يورو لضم الحارس الفرنسي.

فيما يطلب ميلان ما لا يقل عن 25 مليون يورو بالإضافة لحوافز متعلقة بالأداء.

ويأتي سبب رفض تشيلسي رفع قيمة عرضه المالي كون عقد الحارس الفرنسي ينتهي في يونيو 2026 وسيتم عامه الـ 30 الشهر المقبل.

وأشار التقرير إلى أن ماينيان يترقب خطوة الانتقال لتشيلسي بعد 4 مواسم قضاها في سان سيرو.

وانضم ماينيان لميلان من ليل مقابل 16 مليون يورو في 2021 وخاض منذ ذلك الحين 163 وتوج بلقب السوبر الإيطالي.

ويسعى ميلان لضم فانيا ملينيكوفيتش سافيتش حارس مرمى تورينو وشقيق سيرجي لاعب وسط الهلال السعودي.

وأصبح ماسيميليانو أليجري مديرا فنيا جديدا لميلان بدءا من الموسم المقبل خلفا لسيرجيو كونسيساو.

يذكر أن الروسونيري لن يشارك في البطولات القارية بعدما احتل المركز الثامن في ترتيب الدوري الإيطالي.