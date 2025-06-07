لتعويض رحيل كيليهر.. ليفربول يضم حارسا شابا
السبت، 07 يونيو 2025 - 20:15
كتب : FilGoal
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي التعاقد مع الحارس المجري أرمين بيسكي قادما من أكاديمية بوشكاش.
ولم يكشف النادي قيمة أو مدة التعاقد مع الحارس الشاب.
صاحب الـ 20 عاما وقع على عقود الانتقال بعدما ساهم في احتلال فريقه للمركز الثاني في الموسم الماضي من الدوري المجري.
وترشح أرمين من قبل لجائزة الفتي الذهبي لأفضل لاعب شاب في العالم والمقدمة من صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية.
ويواصل ليفربول تدعيم صفوفه إذ ضم من قبل الهولندي جيريمي فريمبونج قادما من باير ليفركوزن الألماني.
ويأتي انضمام أرمين لتعويض رحيل كويمين كيليهر الذي انتقل لبرينتفورد الإنجليزي لتعويض رحيل مارك فليكين صوب باير ليفركوزن الألماني.
وسينضم أرمين لجورجي مامارداشيفيلي وأليسون بيكر للدفاع عن عرين الريدز في الموسم المقبل.
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