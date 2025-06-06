الموسم الثالث؟ لن نعرف أبدا.. إقالة بوستيكوجلو من تدريب توتنام

"دائمًا ما أفوز بشيء في موسمي الثاني".. هكذا تحدث أنجي بوستيكوجلو المدير الفني السابق لتوتنام وسط أسوأ موسم في تاريخ النادي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وعد فأوفى، وتوج بالدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد في نهائي بلباو بهدف دون رد، لينهي 17 عاما بلا ألقاب للنادي اللندني الأبيض.

وفي احتفالات البطولة، قال بوستيكوجلو: "في كل المسلسلات الشهيرة، الموسم الثالث دائمًا يكون أفضل".

ربما كان على حق، وربما لم يكن قادرا على تقديم موسم أسوأ من هذا، ولكننا لن نعرف أبدًا..

اليوم، 6 يونيو 2025، أعلن توتنام هوتسبر إقالة مدربه الأسترالي أنجي بوستيكوجلو بعد مرور عامين بالتمام والكمال من أصل 4 في عقده، حيث كان قد تم تعيينه في 6 يونيو 2023.

وقال توتنام في بيان مقتضب: "بعد مراجعة الأداء والتفكير مليًا، النادي يعلن إعفاء أنجي بوستيكوجلو من مهامه".

وبحسب شبكة سكاي سبورتس فإن توماس فرانك مدرب برينتفورد هو المرشح الأول لخلافته، ولديه شرط جزائي في عقده، بانتظار بدء التفاوض بين الناديين.

بوستيكوجلو أقيل بعد 16 يوما من التتويج الأوروبي، الذي كان أول بطولة قارية لتوتنام منذ 41 عامًا، وضمن للسبرز التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ولكن.. توتنام أنهى الموسم في المركز السابع عشر بـ 22 هزيمة، مسجلا أسوأ وأقل عدد من النقاط في تاريخ النادي بالدوري الإنجليزي الممتاز: 38 نقطة.

وهكذا، يرحل مدرب سلتيك السابق، البالغ من العمر 59 عاما، ليضطر توتنام للبحث عن مدربه الدائم الخامس في 6 سنوات منذ رحيل ماوريسيو بوتشيتينو في 2019.