كما كشف في الجول - مصيلحي يستقيل من رئاسة الاتحاد

الإثنين، 02 يونيو 2025 - 18:44

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري كرة سلة - محمد مصيلحي

أعلن محمد مصيلحي استقالته من رئاسة نادي الاتحاد السكندري قبل نهاية دورة المجلس الحالية.

وتنتهي فترة المجلس الحالية بإقامة الانتخابات في نوفمبر المقبل.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن مصيلحي تقدم باستقالته من منصبه صباح يوم الاثنين الماضي إلى المدير التنفيذي ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية (طالع التفاصيل).

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وقرر مصيلحي الاستقالة حاليا وعدم الانتظار لنهاية دورة المجلس الحالية.

وأوضح مصيلحي خلال بيان أن سبب الاستقالة يعود إلى أسباب صحية وعائلية خاصة.

وأيضا سبب الاستقالة نتيجة لما صدر مؤخرا من تجاوزات مؤسفة من فئة من الجماهير تجاوزت كل حدود الاحترام والأدب وطالته شخصيا وأسرته، وهو أمر وصفه بأنه لا يمكن قبوله أو التهاون فيه خاصة بعد سنوات من العطاء الصادق والعمل المتواصل لرفعة كيان الاتحاد السكندري.

وشدد مصيلحي أن الاستقالة قرار نهائي لا رجعة فيها.

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