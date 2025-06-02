خبر في الجول - محمد مصيلحي يتقدم باستقالته من رئاسة الاتحاد قبل نهاية دورة المجلس

الإثنين، 02 يونيو 2025 - 13:51

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري كرة سلة - محمد مصيلحي

تقدم محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري باستقالته من منصبه قبل نهاية دورة المجلس الحالية.

وتنتهي فترة المجلس الحالية بإقامة الانتخابات في نوفمبر المقبل.

وكان مصيلحي قد صرح سابقا بنيته عدم تغيير بند الـ 8 سنوات في النادي وعدم الترشح مجددا عقب نهاية الدورة الحالية.

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وعلم FilGoal.com أن محمد مصيلحي قد تقدم باستقالته من منصبه صباح اليوم الإثنين إلى المدير التنفيذي ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

وقرر مصيلحي الاستقالة حاليا وعدم الانتظار لنهاية دورة المجلس الحالية.

وكان الاتحاد السكندري قد فقد لقب دوري السلة بعد الخسارة أمام الأهلي بنتيجة 3-2 في سلسلة نهائي دوري السوبر.

وغادرت بعثة فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة إلى جنوب إفريقيا من أجل الاستعداد لخوض منافسات بطولة الدوري الإفريقي.

وتأهل الاتحاد السكندري من دور المجموعات ومن المقرر أن يخوض الأدوار الإقصائية بداية من ربع النهائي.

ويسعى الاتحاد للتتويج بلقبه الأول من الدوري الإفريقي في مشاركته الأولى.

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