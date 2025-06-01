تصدر على عرش إفريقيا.. ماييلي يحسم قائمة هدافي دوري الأبطال

حسم فيستون ماييلي لاعب بيراميدز صدارة قائمة هدافي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل ماييلي 6 أهداف في البطولة حاسما لفريقه اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وفي المركز الثاني جاء زميله إبراهيم عادل الذي سجل 5 أهداف.

وجاءت القائمة كالتالي:

فيستون ماييلي (بيراميدز) 6 أهداف

إبراهيم عادل (بيراميدز) 5 أهداف

إمام عاشور (الأهلي) 5 أهداف

ريليوهيلي موفوكينج (أورلاندو بايرتس) 4 أهداف

موهاو نكوتا (أورلاندو بايرتس) 4 أهداف

وسام أبو علي (الأهلي) 3 أهداف

وأصبح بيراميدز رابع فريق مصري يتوج بلقب دوري الأبطال بعد الإسماعيلي والأهلي والزمالك، والخامس بشكل عام بعد المقاولون العرب في المسابقات القارية.

ورفع بيراميدز رصيد مصر لـ 19 لقبا من دوري الأبطال وأبقى الكأس الجديدة في مصر ومواصلا هيمنة مصر على اللقب القاري.

وضرب بيراميدز موعدا مع نهضة بركان في السوبر الإفريقي 2025، وسيشارك في كأس إنتركونتينتال 2025 حيث سيواجه الفائز من أهلي جدة بطل آسيا وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا.

وأصبح بيراميدز أول فريق إفريقي يحسم تأهله لنهائيات كأس العالم للأندية 2029، ثاني فريق مصري على الإطلاق يشارك في إنتركونتينتال ومونديال الأندية بعد الأهلي.