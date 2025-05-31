بينهم فيرنر.. توتنام يعلن رحيل 4 لاعبين عن صفوف الفريق

أعلن توتنام رحيل 4 لاعبين عن الفريق عقب نهاية الموسم.

وأشار توتنام إلى أن الحارسين فريزر فورستر وألفي وايت مان والظهير الأيسر سيرجيو ريجيلون سيرحلون عن الفريق لنهاية عقودهم.

بينما رحل تيمو فيرنر عن الفريق بعد نهاية فترة إعارته من لايبزج.

فورستر صاحب الـ 37 عاما انضم للفريق قادما من ساوثامبتون في 2022.

ولعب فورستر في 34 مباراة بقميص توتنام وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 8 مباريات.

بينما صعب وايت مان من صفوف أكاديمية توتنام وسبق له الخروج في فترة إعارة لفريق ديجيرفورس السويدي في 2022.

ولم يسبق لوايتمات المشاركة مع الفريق الأول لتوتنام إلا في ماراة واحدة وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه خلالها.

وانضم ريجيلون إلى توتنام في 2020 قادما من ريال مدريد وخلال تلك الفترة خرج في ثلاث إعارات مع مانشستر يونايتد وأتليتكو مدريد وبرينتفورد.

ولعب الظهير الأيسر الإسباني صاحب الـ 27 عاما في 73 مباراة بقميص توتنام وسجل هدفين وصنع 9 أهداف.

وخلال الموسم الحالي الذي قضاه فيرنر على سبيل الإعارة مع توتنام تمكن المهاجم الألماني من تسجيل هدفا وصناعة 3 أهداف خلال 27 مباراة.

وأنهى توتنام الموسم بالتتويج بالدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد ليتوج بلقبه الأول منذ عام 2008.

وسيشارك توتنام في دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد بسبب تتويجه بالدوري الأوروبي رغم احتلاله المركز الـ 17 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.