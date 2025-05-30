خبر في الجول - رامي ربيعة يطير إلى دبي لاستكمال مفاوضات العين الإماراتي

الجمعة، 30 مايو 2025 - 15:02

كتب : محمود صلاح

الأهلي ضد العين

توجه رامي ربيعة مدافع منتخب مصر إلى دبي من أجل استكمال المفاوضات مع نادي العين الإماراتي.

وأعلن الأهلي أمس الجمعة رحيل رامي ربيعة بشكل رسمي عن صفوفه بعد نهاية تعاقده.

وحسبما علم FilGoal.com فإن رامي ربيعة توجه رفقة شقيقه إلى دبي لمقابلة وكيله سامر سلامة، لبحث خطوته القادمة سواء باستكمال المفاوضات مع نادي العين قبل الكشف الطبي والتوقيع الرسمي أو مناقشة العروض السعودية حال عدم إتمام الاتفاق مع النادي الإماراتي.

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وأشار FilGoal.com في وقت سابق إلى نادي العين الإماراتي تواصل مع رامي ربيعة واتفق معه بشكل مبدئي على الانتقال له بداية من الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

وذلك في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقده مع الأهلي.

فيما كشف سامر سلامة وكيل رامي ربيعة لـFilGoal.com في وقت سابق عن تلقي المدافع الدولي عروضا من الدوري السعودي لضمه. (طالع التفاصيل)

واعترف محمد الزيداني المدير الرياضي لنادي النجمة السعودي أن هناك تواصل من أجل ضم رامي ربيعة.

وقال الزيداني عبر إم بي سي مصر: "بالفعل رامي ربيعة من الأسماء المطروحة للانضمام إلى النجمة وهناك رغبة في ضمه، هناك نقاشات واتصالات ورغبة بين الطرفين".

وأوضح "ننتظر الموازنة المالية للموسم الجديد قبل التقدم بعرض رسمي لرامي ربيعة وعلمنا أن رغبته الانتقال للدوري السعودي".

ومن المنتظر أن يتمم ربيعة انتقاله إلى العين الإماراتي ليشارك معه في كأس العالم للأندية في أمريكا الشهر المقبل حال التوقيع الرسمي.

ويقع العين الإماراتي في المجموعة السابعة لكأس العالم للأندية رفقة كل من مانشستر سيتي الإنجليزي والوداد المغربي ويوفنتوس الإيطالي.

وكان الأهلي دخل في مفاوضات لتجديد تعاقد ربيعة قبل فترة لكنها لم تكتمل بين الطرفين.

وسيكون ربيعة البالغ من العمر 32 عاما ثالث الراحلين من قائمة الأهلي الحالية بشكل مجاني قبل كأس العالم للأندية بعد أكرم توفيق الذي اتفق على الانتقال لنادي الشمال القطري والحارس حمزة علاء الذي لم يحدد وجهته الجديدة.

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