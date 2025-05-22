وكيل ربيعة لـ في الجول: مفاوضات الأهلي توقفت منذ 3 أسابيع.. وندرس عروضا سعودية

الخميس، 22 مايو 2025 - 18:22

كتب : محمود صلاح

رامي ربيعة - الأهلي

كشف سامر سلامة وكيل رامي ربيعة مدافع الأهلي آخر تطورات تجديد عقد اللاعب مع ناديه.

رامي ربيعة

النادي : الأهلي

الأهلي

وينتهي عقد ربيعة مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق مجانا بداية من الموسم المقبل.

وقال سامر سلامة لـ FilGoal.com: "الأهلي يبقى الأولوية بالنسبة لرامي ربيعة لكن المفاوضات متوقفة بين الطرفين منذ 3 أسابيع وقت تسريب طلباته المادية للإعلام".

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وأضاف "غياب اللاعب المباريات الأخيرة كان للإصابة وليس تمردا كما قيل".

وكشف "ربيعة يملك عروضا خارجية من الدوري السعودي، منها فريق صاعد حديثا للدوري السعودي".

وأتم تصريحاته "الدوري السعودي سيكون هو الأولوية لنا إذا كان القرار هو الخروج من مصر".

ويتبقى للأهلي مباراة واحدة في الدوري ضد فاركو يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 مايو الجاري.

ويحتاج الأهلي للتعادل مع فاركو لحسم لقب الدوري لصالحه بعد منافسة مع بيراميدز.

وكان الأهلي دخل في مفاوضات لتجديد تعاقد ربيعة قبل فترة لكنها لم تكتمل بين الطرفين.

وفي حال رحيله سيكون ربيعة البالغ من العمر 32 عاما ثاني الراحلين من قائمة الأهلي الحالية بشكل مجاني قبل كأس العالم للأندية بعد أكرم توفيق الذي اتفق على الانتقال لنادي الشمال القطري.

رامي ربيعة الأهلي
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