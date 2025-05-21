خبر في الجول – اتفاق مبدئي بين العين الإماراتي ورامي ربيعة

توصل نادي العين الإماراتي لاتفاق مع رامي ربيعة مدافع الأهلي ومنتخب مصر للانضمام له.

وعلم FilGoal.com أن نادي العين الإماراتي تواصل مع رامي ربيعة واتفق معه بشكل مبدئي على الانتقال له بداية من الموسم المقبل.

وذلك في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقده مع الأهلي.

ومن المنتظر أن يتمم ربيعة انتقاله إلى العين الإماراتي عقب نهاية الدوري المصري بشكل رسمي.

ليشارك مع فريق العين الإماراتي في كأس العالم للأندية في أمريكا الشهر المقبل.

ويقع العين الإماراتي في المجموعة السابعة لكأس العالم للأندية رفقة كل من مانشستر سيتي الإنجليزي والوداد المغربي ويوفنتوس الإيطالي.

ويتبقى للأهلي مباراة واحدة في الدوري ضد فاركو يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 مايو الجاري.

ويحتاج الأهلي للتعادل مع فاركو لحسم لقب الدوري لصالحه بعد منافسة مع بيراميدز.

وكان الأهلي دخل في مفاوضات لتجديد تعاقد ربيعة قبل فترة لكنها لم تكتمل بين الطرفين.

وسيكون ربيعة البالغ من العمر 32 عاما ثاني الراحلين من قائمة الأهلي الحالية بشكل مجاني قبل كأس العالم للأندية بعد أكرم توفيق الذي اتفق على الانتقال لنادي الشمال القطري.