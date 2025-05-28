مرموش ينافس على جائزة أفضل هدف في موسم الدوري الإنجليزي

ينافس عمر مرموش على جائزة أفضل هدف في موسم الدوري الإنجليزي 2024-2025.

وذلك بهدفه الصاروخي أمام بورنموث في الجولة قبل الأخيرة.

ونشرت رابطة الدوري الإنجليزي قائمة تتضمن 10 أهداف تنافس على جائزة الأفضل هذا الموسم.

Enjoy the 🔟 Guinness Goal of the Season contenders and vote for your favourite! 👇 — Premier League (@premierleague) May 28, 2025

الفائز بالجائزة سينضم للفائزين بجوائز موسم 2024-2025 في الدوري الإنجليزي وهم:

أفضل لاعب في الموسم: محمد صلاح (ليفربول)

أفضل لاعب شاب: ريان جرافينبيرش (ليفربول)

مدرب الموسم: أرني سلوت (ليفربول)

ولعب مرموش مع مانشستر سيتي 22 مباراة، بواقع 15 في الدوري الإنجليزي، و4 في الكأس و2 في دوري أبطال أوروبا.

وسجل البالغ من العمر 26 عاما 8 أهداف بقميص السماوي وصنع هدفين.

ويستعد مرموش مع فريقه لخوض منافسات كأس العالم للأندية الشهر المقبل في الولايات المتحدة.