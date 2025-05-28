مرموش ينافس على جائزة أفضل هدف في موسم الدوري الإنجليزي
الأربعاء، 28 مايو 2025 - 13:21
كتب : FilGoal
ينافس عمر مرموش على جائزة أفضل هدف في موسم الدوري الإنجليزي 2024-2025.
وذلك بهدفه الصاروخي أمام بورنموث في الجولة قبل الأخيرة.
ونشرت رابطة الدوري الإنجليزي قائمة تتضمن 10 أهداف تنافس على جائزة الأفضل هذا الموسم.
Enjoy the 🔟 Guinness Goal of the Season contenders and vote for your favourite! 👇— Premier League (@premierleague) May 28, 2025
الفائز بالجائزة سينضم للفائزين بجوائز موسم 2024-2025 في الدوري الإنجليزي وهم:
أفضل لاعب في الموسم: محمد صلاح (ليفربول)
أفضل لاعب شاب: ريان جرافينبيرش (ليفربول)
مدرب الموسم: أرني سلوت (ليفربول)
ولعب مرموش مع مانشستر سيتي 22 مباراة، بواقع 15 في الدوري الإنجليزي، و4 في الكأس و2 في دوري أبطال أوروبا.
وسجل البالغ من العمر 26 عاما 8 أهداف بقميص السماوي وصنع هدفين.
ويستعد مرموش مع فريقه لخوض منافسات كأس العالم للأندية الشهر المقبل في الولايات المتحدة.