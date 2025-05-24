نهائي أبطال إفريقيا – موعد مباراة الإياب بين بيراميدز ضد صنداونز
السبت، 24 مايو 2025 - 18:12
كتب : FilGoal
عاد بيراميدز من جنوب إفريقيا بتعادل مع ماميلودي صنداونز في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وتعادل بيراميدز مع صنداونز بهدف لكل فريق، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024/2025.
وسجل هدف تعادل بيراميدز لاعب الوسط المغربي وليد الكرتي.
ليكون الفريق المصري أمام فرصة لتحقيق اللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه في حالة الفوز على صنداونز في مباراة العودة في مصر.
ويلعب بيراميدز في مباراة العودة ضد صنداونز يوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025.
موعد مباراة بيراميدز وصنداونز
ويلتقي بيراميدز مع صنداونز يوم الأحد 1 يونيو.
وتقام المباراة على استاد الدفاع الجوي.
وتنطلق في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.
وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس.
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