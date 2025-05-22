بوستيكجولو: سيكون مُحبطا إذا لم نواصل البناء في توتنام

يرغب أنجي بوستيكجولو المدير الفني لـ توتنام مواصلة البناء بعد التتويج بلقب الدوري الأوروبي.

وأنهى الأسترالي صيام دام 17 عاما للديوك اللندنية بحصد اللقب على حساب مانشستر يونايتد.

وقال الأسترالي عبر قناة TNT: "أي كان ما يحدث فنحن لا نزال نبني هذا الفريق، تفكيري هو بناء فريق يستطيع أن يكون نجاحا لـ 4-5-6 سنوات، لكنني مدرب فريق كرة قدم والقرار ليس بيدي".

وعن رغبته في الاستمرار أجاب: "أود ذلك، لا أشعر أنني أكملت مهمتي حتى الآن، نحن لا نزال في مرحلة البناء، لكن في هذه اللحظة أقبل دوري، لدي شيء واحد في رأسي وكان الفوز بلقب وحققت ذلك والآن علينا البناء حول ذلك".

وأكمل "ربما سأكون محبطا إذا لم نستمر في هذا الطريق لكن هذا ليس انتقاد".

وتابع "أتفهم سبب لماذا من الصعب على نادي شراء شخص واحد لديه رؤية، أتذكر عندما وقعت العقود قال لي دانييل ليفي (رئيس النادي) وقعنا مع مدربين فائزين ولم يفلح الأمر والآن جلبنا أنجي، لكن يا صديقي أنا فائز".

وواصل: "أنا فخور للغاية باللاعبين، لدي مقولة لبول كيتينج رئيس وزراء أستراليا إذ قال: "هذا الأمر للواثقين الحقيقين".

ويختتم توتنام الموسم يوم الأحد المقبل ضد برايتون في آخر جولات الدوري الإنجليزي.

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