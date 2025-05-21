رومانو: كونيا يوافق على الانضمام لمانشستر يونايتد

الأربعاء، 21 مايو 2025 - 14:03

كتب : FilGoal

ماتيوس كونيا - ولفرهامبتون ضد تشيلسي

وافق البرازيلي ماتيوس كونيا مهاجم ولفرهامبتون على فكرة الانضمام إلى مانشستر يونايتد في الموسم المقبل.

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى شبكة سكاي سبورتس، أن المهاجم البرازيلي وافق على الانضمام لمانشستر يوناتيد.

وذلك بغض النظر عن إمكانية تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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ووصلت المفاوضات بين مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بشأن كونيا إلى مراحل متقدمة.

ومن المتوقع أن تتم الصفقة في وقت قريب ويتم الكشف عنها رسميا.

ويلعب مانشستر يونايتد مساء اليوم في نهائي الدوري الأوروبي ضد توتنام هوتسبير.

وسجل كونيا الموسم الجاري مع ولفرهامبتون 17 هدفا في 35 مباراة بمختلف البطولات الموسم الجاري.

وبشكل عام سجل كونيا 33 هدفا وأكمل 15 تمريرة حاسمة مع ولفرهامبتون منذ انضمامه له قادما من أتليتكو مدريد الإسباني.

ماتيوس كونيا ولفرهامبتون مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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