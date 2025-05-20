ماجواير: نتائج مانشستر هذا الموسم مُحبطة.. وسنتحسن في المستقبل

الثلاثاء، 20 مايو 2025 - 21:37

كتب : FilGoal

هاري ماجواير - مانشستر يونايتد - بورتو

يرى هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد أن فريقه هذا الموسم لم يقدم المستوى المنتظر منه مما جعل نتائج الفريق مُحبطة في الدوري الإنجليزي.

ويلعب توتنام ضد مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي غدا الأربعاء.

وقال ماجواير في المؤتمر الصحفي: "نتائج الفريق المتذبذبة أمر محبط، عندما تلعب لهذا النادي فأنت ترغب في الفوز بكل مباراة وهذا الموسم كان مستوانا متذبذبا للغاية".

أخبار متعلقة:
أموريم: الفوز بالدوري الأوروبي سيغير نظرة الكثير لنا مؤتمر سون: أريد الفوز بلقبي الأول مع توتنام في 10 سنوات.. وهاري كين سيدعمنا مؤتمر بوستيكوجلو: لست مهرجا.. ونتيجة النهائي الأوروبي ليس لها علاقة بمستقبلي مع توتنام

وأضاف "لم نفز بما يكفي في الدوري هذا الموسم، أما الدوري الأوروبي قدمنا أداء رائعا وأثبتنا قدرتنا على الفوز أمام أي فريق".

وواصل "أنا متأكد من أننا سنتحسن بشكل ملحوظ في الموسم المقبل وبعد فترة تحضيرية كاملة مع المدرب أموريم، وكلاعبين نتطلع جميعا إلى ذلك لكن لدينا مباراة مهة غدا وهذا هو الأهم".

وأتم تصريحاته "نهائي الدوري الأوروبي مناسبة مميزة واستعدينا لها جيدا في الأيام الماضية وننتظر المباراة بتشوق".

مانشستر يونايتد توتنام الدوري الأوروبي هاري ماجواير
نرشح لكم
رائعة مرموش وعودة رودري.. مانشستر سيتي يفوز على بورنموث بثلاثية ويرتقي للمركز الثالث المساهمة التهديفية الـ 11.. مرموش يسجل هدفا رائعا ضد بورنموث انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(1) بورنموث.. 3 نقاط ثمينة أموريم: الفوز بالدوري الأوروبي سيغير نظرة الكثير لنا تشكيل سيتي - هالاند ومرموش يقودان الهجوم ضد بورنموث.. وديان هويسن أساسي تقرير: انتهاكات مالية تهدد ليستر سيتي بخصم نقاط مؤتمر سون: أريد الفوز بلقبي الأول مع توتنام في 10 سنوات.. وهاري كين سيدعمنا مؤتمر بوستيكوجلو: لست مهرجا.. ونتيجة النهائي الأوروبي ليس لها علاقة بمستقبلي مع توتنام
أخر الأخبار
تقرير: الوداد يحدد موعد سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لمونديال الأندية 2 دقيقة | كأس العالم للأندية
خبر في الجول - بسبب التمسك بـ 40 مليون جنيه.. تعطل مفاوضات الزمالك مع السعيد 22 دقيقة | الدوري المصري
رائعة مرموش وعودة رودري.. مانشستر سيتي يفوز على بورنموث بثلاثية ويرتقي للمركز الثالث 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
صحيفة عكاظ: نيوم مهتم بضم إمام عاشور مقابل 5 ملايين دولار 40 دقيقة | ميركاتو
قائمة بيراميدز – عودة رمضان صبحي في رحلة جنوب إفريقيا أمام صنداونز 42 دقيقة | الكرة المصرية
غزل المحلة: الأهلي أبرز المهتمين بضم عمرو الجزار ساعة | الدوري المصري
عمرو أدهم: حريصون على تسوية مستحقات جوميز بشكل ودي ساعة | الدوري المصري
سويلم: ندعم بيراميدز لكنه يُصدر مشهدا أننا ضده.. وهذا موقف عامر حسين من العودة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات الرابطة نهائية وإلغاء بنود.. لجنة التظلمات تعلن توصياتها بشأن أزمة القمة 2 طه عزت لـ في الجول: تقدمت بمذكرتين إلى لجنة الاستئناف بحيثيات قراري القمة 3 كما كشف في الجول - ريفيرو: غادرت رفقة المعد البدني فقط.. ورحلت مبكرا بسبب فرصة رائعة 4 الأهلي يكشف لـ في الجول خطوته القادمة بعد قرار التظلمات في أزمة القمة