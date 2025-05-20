ماجواير: نتائج مانشستر هذا الموسم مُحبطة.. وسنتحسن في المستقبل

يرى هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد أن فريقه هذا الموسم لم يقدم المستوى المنتظر منه مما جعل نتائج الفريق مُحبطة في الدوري الإنجليزي.

ويلعب توتنام ضد مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي غدا الأربعاء.

وقال ماجواير في المؤتمر الصحفي: "نتائج الفريق المتذبذبة أمر محبط، عندما تلعب لهذا النادي فأنت ترغب في الفوز بكل مباراة وهذا الموسم كان مستوانا متذبذبا للغاية".

وأضاف "لم نفز بما يكفي في الدوري هذا الموسم، أما الدوري الأوروبي قدمنا أداء رائعا وأثبتنا قدرتنا على الفوز أمام أي فريق".

وواصل "أنا متأكد من أننا سنتحسن بشكل ملحوظ في الموسم المقبل وبعد فترة تحضيرية كاملة مع المدرب أموريم، وكلاعبين نتطلع جميعا إلى ذلك لكن لدينا مباراة مهة غدا وهذا هو الأهم".

وأتم تصريحاته "نهائي الدوري الأوروبي مناسبة مميزة واستعدينا لها جيدا في الأيام الماضية وننتظر المباراة بتشوق".