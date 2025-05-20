سلوت: مباراة رائعة رغم الخسارة.. وهذا ما لا يجب أن نفعله

أبدى أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول إعجابه بمباراة الفريق أمام برايتون، رغم الخسارة 3-2 في الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت في تصريحاته لقناة بي بي سي بعد المباراة "فريقان قويان للغاية وأرادا لعب كرة القدم بلا إضاعة للوقت أو تمثيل".

وأضاف "تغير مجرى الزخم وكنت أنتظر أن نسجل الهدف الثالث لننهي المباراة، ولكنهم تعادلوا 2-2".

وتابع "إنها مباراة رائعة حتى وإن لم تكن النتيجة التي أردناها".

وأكمل "هذه اللحظات في هذا المستوى تصنع الفارق قبل هذا الهدف بقليل، قدم صلاح فرصة لفيديريكو (كييزا)، ولكن الحارس تصدى لها ببراعة".

وواصل "كنا نواجه صاحب المركز الثامن في الدوري الإنجليزي، ثم أشرك لاعب مثل ميتوما في الشوط الثاني، وهذا يظهر قوة هذا الدوري".

وأوضح "إذا لم نسجل الهدف الثالث سيكون من الصعب الفوز بمباراة في هذا المستوى. لا يمكننا إضاعة الفرص كما فعلنا إن أردنا الفوز".

ليفربول تقدم مرتين في هذه المباراة، قبل أن يتعادل برايتون ثم يفوز.

وهذا تعثر الريدز الثالث بعد حسم اللقب رسميا في الجولة الـ 34، حيث خسر أمام تشيلسي وتعادل مع أرسنال.

ويحتل ليفربول الصدارة برصيد 83 نقطة.

وخاض محمد صلاح المباراة رقم 400 بقميص ليفربول في جميع المسابقات.

وارتدى صلاح شارة قيادة ليفربول في ظل غياب كل من فيرجل فان دايك وترينت أليكساندر أرنولد عن التشكيل.