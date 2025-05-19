هسبورت: الوداد يتوصل لاتفاق لضم عزيز كي قبل مونديال الأندية

الإثنين، 19 مايو 2025 - 17:11

كتب : FilGoal

ستيفاني عزيز كي

توصل نادي الوداد لاتفاق نهائي مع مسؤولي يانج أفريكانز لضم ستيفان عزيز كي لاعب الفريق.

واتفق الوداد على ضم اللاعب قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف موقع هسبورت المغربي وفقا لمصادره قد توصل لاتفاق نهائي مع مسؤولي يانج أفريكان بانتقال البوركينابي عزيز كي إلى الوداد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأشار التقرير إلى أن الأطراف الثلاثة قد اتفقت على جميع تفاصيل الصفقة.

ومن المنتظر وصول اللاعب إلى مدينة الدار البيضاء خلال الساعات القليلة المقبلة تمهيدا لإجراء الفحوصات الطبية قبل التوقيع على العقد.

وكان عزيز كي ضمن الأسماء المطروحة على الوداد الموسم الماضي.

وسجل عزيز كي خمسة أهداف في النسخة الجارية من دوري أبطال إفريقيا.

ويحسم الوداد الصفقة قبل انطلاق كأس العالم للأندية الشهر المقبل.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

ويقع الوداد المغربي في المجموعة السابعة بجانب فرق مانشستر سيتي ويوفنتوس والعين الإماراتي.

ويستهل الوداد مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة مانشستر سيتي مساء يوم 18 يونيو المقبل.

وكان الوداد قد حسم تأهله إلى الكونفدرالية بعد حصد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المغربي.

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