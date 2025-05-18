تقرير: مارتينيز يتلقى عرضين من برشلونة ومانشستر يونايتد

تلقى إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا ومنتخب الأرجنتين عرضين للرحيل عن الفريق.

وظهر مارتينيو وهو يحيي جماهير الفريق في المباراة الأخيرة على ملعبه هذا الموسم وظهر عليه التأثر مما أدى لتكهنات حول توديعه للجماهير.

وكشفت قناة DSport اللاتينية أن مارتينيز تلقى عرضين من برشلونة ومانشستر يونايتد من أجل الانضمام في الصيف المقبل.

ويسعى فريقا برشلونة ومانشستر يونايتد لتدعيم حراسة المرمى خلال الموسم المقبل.

وأشارت شبكة tyc أمس السبت إلى أن أستون فيلا سيوافق على رحيل الحارس الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صاحب الـ 32 عاما يملك عقدا يمتد حتى 2029 مع نادي أستون فيلا.

وضمن أستون فيلا التأهل لدوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

وشارك ماترينيز في 52 مباراة بقميص أستون فيلا منذ بداية الموسم وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 15 مباراة، بينما استقبل 61 هدفا.