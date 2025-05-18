تقييم مرموش في نهائي كأس إنجلترا من الصحف الإنجليزية

لم ينجح عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في هز شباك كريستال بالاس، بل وأهدر ركلة جزاء هامة في خسارة فريقه لنهائي كأس إنجتلرا، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك مرموش كأساسي في خسارة سيتي من منافسه كريستال بالاس بنتيجة 0-1 على ملعب ويمبلي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 4 و5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ5.6 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي سيتي كان جيريمي دوكو بمتوسط تقييم بلغ 6.8 درجة.

وتقدم مرموش لتسديد ركلة الجزاء التي حصل عليها برناردو سيلفا، بعدما أعطى له إرلينج هالاند الكرة.

وسدد الدولي المصري الكرة بقوة في أقصى الزاوية اليمنى للحارس دين هندرسون، لكن الحارس الإنجليزي كان لها بالمرصاد.

ولعب مرموش حتى الآن مع مانشستر سيتي 20 مباراة، بواقع 13 في الدوري الإنجليزي، و4 في الكأس و2 في دوري أبطال أوروبا.

وسجل البالغ من العمر 26 عاما 7 أهداف بقميص السماوي وصنع هدفين.