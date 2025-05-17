انتهى نهائي كأس إنجلترا - مانشستر سيتي (0)-(1) كريستال بالاس
السبت، 17 مايو 2025 - 18:30
كتب : FilGoal
يلتقي مانشستر سيتي مع كريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي.
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ق 88 إلكاي جوندوجان بدلا من برناردو سيلفا
ق 87 ويل هيوز بدلا من آدم وارتون
ق 82 كلاوديو إتشيفيري يسدد بعد تمريرة ولكن هندرسون يتصدى بشكل رائع
ق 81 رأسية من هالاند ولكن فوق العارضة
ق 78 إدوارد نكيتياه بدلا من جان فيليك ماتيتا
ق 76 فيل فودين وكلاوديو إتشيفيري بدلا من سافينيو ومرموش
ق 61 جيفرسون ليرما بدلا من مارك جيهي
ق 61 الهدف يلغى
ق 60 الحكم يراجع تقنية الفيديو.. يبدو أن سار كان متسللا في بداية اللعبة
ق 59 جووووول دانييل مونيوز يسجل الثاني
انطلاق الشوط الثاني
ق 43 جيريمي دوكو يسدد ولكن هندرسون يتصدى
ق 36 الركلة تضيع من مرموش.. دين هندرسون يتصدى
ق 35 مرموش سيسدد ركلة الجزاء
ق 34 ركلة جزاء لمان سيتي بعد تدخل من تيريك ميتشيل
ق 16: جوووووول إبيريتشي إيزي بعد عرضية أرضية سددها مباشرة في المرمى.
بداية المباراة