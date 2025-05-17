انتهى نهائي كأس إنجلترا - مانشستر سيتي (0)-(1) كريستال بالاس

يلتقي مانشستر سيتي مع كريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي.

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ق 88 إلكاي جوندوجان بدلا من برناردو سيلفا

ق 87 ويل هيوز بدلا من آدم وارتون

ق 82 كلاوديو إتشيفيري يسدد بعد تمريرة ولكن هندرسون يتصدى بشكل رائع

ق 81 رأسية من هالاند ولكن فوق العارضة

ق 78 إدوارد نكيتياه بدلا من جان فيليك ماتيتا

ق 76 فيل فودين وكلاوديو إتشيفيري بدلا من سافينيو ومرموش

ق 61 جيفرسون ليرما بدلا من مارك جيهي

ق 61 الهدف يلغى

ق 60 الحكم يراجع تقنية الفيديو.. يبدو أن سار كان متسللا في بداية اللعبة

ق 59 جووووول دانييل مونيوز يسجل الثاني

انطلاق الشوط الثاني

ق 43 جيريمي دوكو يسدد ولكن هندرسون يتصدى

ق 36 الركلة تضيع من مرموش.. دين هندرسون يتصدى

ق 35 مرموش سيسدد ركلة الجزاء

ق 34 ركلة جزاء لمان سيتي بعد تدخل من تيريك ميتشيل

ق 16: جوووووول إبيريتشي إيزي بعد عرضية أرضية سددها مباشرة في المرمى.

بداية المباراة