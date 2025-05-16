مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(0) مانشستر يونايتد.. جووووول كوكوريا
الجمعة، 16 مايو 2025 - 22:28
كتب : FilGoal
يلتقي مانشستر يونايتد مع تشيلسي في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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ق 71 جوووول كوكوريا ينقذ آمال تشيلسي بعد عرضية من ريس جيمس ورأسية متقنة
بداية المباراة
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