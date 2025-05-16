أمم إفريقيا للشباب - موعد وملعب والقناة الناقلة للنهائي بين المغرب وجنوب إفريقيا

وصلت بطولة كأس الأمم للشباب تحت 20 سنة إلى مرحلتها النهائية.

وتستضيف مصر كأس الأمم للشباب خلال الفترة من 27 إبريل حتى 18 مايو الجاري.

وتأهل منتخب المغرب إلى المباراة النهائية بعد الفوز على حساب مصر بهدف نظيف.

وفي نصف النهائي الآخر، حقق منتخب جنوب إفريقيا الفوز على حساب نظيره النيجيري بهدف.

ويلتقي المغرب أمام جنوب إفريقيا في نهائي مكرر لنسخة 1997 التي أقيمت في المغرب، وحقق أسود الأطلس اللقب الوحيد ببطولة إفريقيا للشباب.

أما منتخب البافانا بافانا فيأمل في التتويج القاري الأول له على مستوى الشباب.

طرفا المباراة: المغرب × جنوب إفريقيا

الحدث: نهائي كأس الأمم الإفريقية للشباب

اليوم: الأحد 18 مايو

الساعة: التاسعة مساءً

الملعب: استاد القاهرة الدولي

القناة الناقلة: BeiNsports HD 6