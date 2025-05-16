أمم إفريقيا للشباب - موعد وملعب والقناة الناقلة للنهائي بين المغرب وجنوب إفريقيا
الجمعة، 16 مايو 2025 - 12:26
كتب : FilGoal
وصلت بطولة كأس الأمم للشباب تحت 20 سنة إلى مرحلتها النهائية.
وتستضيف مصر كأس الأمم للشباب خلال الفترة من 27 إبريل حتى 18 مايو الجاري.
وتأهل منتخب المغرب إلى المباراة النهائية بعد الفوز على حساب مصر بهدف نظيف.
وفي نصف النهائي الآخر، حقق منتخب جنوب إفريقيا الفوز على حساب نظيره النيجيري بهدف.
ويلتقي المغرب أمام جنوب إفريقيا في نهائي مكرر لنسخة 1997 التي أقيمت في المغرب، وحقق أسود الأطلس اللقب الوحيد ببطولة إفريقيا للشباب.
أما منتخب البافانا بافانا فيأمل في التتويج القاري الأول له على مستوى الشباب.
طرفا المباراة: المغرب × جنوب إفريقيا
الحدث: نهائي كأس الأمم الإفريقية للشباب
اليوم: الأحد 18 مايو
الساعة: التاسعة مساءً
الملعب: استاد القاهرة الدولي
القناة الناقلة: BeiNsports HD 6
نرشح لكم
كاف يكشف عن تصميم جديد لكأس لدوري أبطال إفريقيا مؤتمر نبيه: توليت المسؤولية منذ 27 يوما فقط أما المغرب يتم تجهيزه من 4 سنوات تكرار لنهائي 97.. منتخب الشباب يخسر أمام المغرب ويكتفي بالمنافسة على المركز الثالث انتهت في أمم إفريقيا للشباب - المغرب (1)-(0) مصر أمم إفريقيا للشباب - تشكيل مصر.. نبيه يواجه المغرب بنفس اختيارات غانا الثانية في التاريخ.. جنوب إفريقيا تطيح بـ نيجيريا وتتأهل إلى نهائي كأس الأمم للشباب صندوانز يعلن نفاد تذاكر مباراة بيراميدز في ذهاب نهائي دوري الأبطال لسوء الأحوال الجوية.. كاف ينقل نهائي الكونفدرالية إلى زنجبار