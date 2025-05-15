سلوت ينافس على جائزة أفضل مدرب بموسم الدوري الإنجليزي

ينافس أرني سلوت مدرب ليفربول على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

المدرب الهولندي قاد ليفربول للتتويج باللقب في موسمه الأول بالبطولة.

ويتنافس سلوت مع كل من:

توماس فرانك (برينتفورد)

إيدي هاو (نيوكاسل يونايتد)

نونو إسبيريتو سانتو (نوتنجهام فورست)

فيتور بيريرا (ولفرهامبتون)

وغاب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن الترشيحات بعد فوزه بالجائزة في 5 مواسم من المواسم الـ7 الأخيرة.

سيتم دمج أصوات الجمهور مع أصوات لجنة من خبراء كرة القدم لتحديد الفائز، الذي سيتم الإعلان عنه بعد نهاية الموسم.

وينافس 3 من لاعبي سلوت على جائزة أفضل لاعب في الموسم (التفاصيل).

وهم محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وريان جرافنبرخ.