سلوت ينافس على جائزة أفضل مدرب بموسم الدوري الإنجليزي
الخميس، 15 مايو 2025 - 14:23
كتب : FilGoal
ينافس أرني سلوت مدرب ليفربول على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
المدرب الهولندي قاد ليفربول للتتويج باللقب في موسمه الأول بالبطولة.
ويتنافس سلوت مع كل من:
توماس فرانك (برينتفورد)
إيدي هاو (نيوكاسل يونايتد)
نونو إسبيريتو سانتو (نوتنجهام فورست)
فيتور بيريرا (ولفرهامبتون)
وغاب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن الترشيحات بعد فوزه بالجائزة في 5 مواسم من المواسم الـ7 الأخيرة.
سيتم دمج أصوات الجمهور مع أصوات لجنة من خبراء كرة القدم لتحديد الفائز، الذي سيتم الإعلان عنه بعد نهاية الموسم.
وينافس 3 من لاعبي سلوت على جائزة أفضل لاعب في الموسم (التفاصيل).
وهم محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وريان جرافنبرخ.
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