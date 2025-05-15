سلوت ينافس على جائزة أفضل مدرب بموسم الدوري الإنجليزي

الخميس، 15 مايو 2025 - 14:23

كتب : FilGoal

أرني سلوت - ليفربول

ينافس أرني سلوت مدرب ليفربول على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

المدرب الهولندي قاد ليفربول للتتويج باللقب في موسمه الأول بالبطولة.

ويتنافس سلوت مع كل من:

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توماس فرانك (برينتفورد)

إيدي هاو (نيوكاسل يونايتد)

نونو إسبيريتو سانتو (نوتنجهام فورست)

فيتور بيريرا (ولفرهامبتون)

وغاب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن الترشيحات بعد فوزه بالجائزة في 5 مواسم من المواسم الـ7 الأخيرة.

سيتم دمج أصوات الجمهور مع أصوات لجنة من خبراء كرة القدم لتحديد الفائز، الذي سيتم الإعلان عنه بعد نهاية الموسم.

وينافس 3 من لاعبي سلوت على جائزة أفضل لاعب في الموسم (التفاصيل).

وهم محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وريان جرافنبرخ.

أرني سلوت ليفربول
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