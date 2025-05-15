صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم

الخميس، 15 مايو 2025 - 13:12

كتب : FilGoal

صور تجديد محمد صلاح لعقده مع ليفربول

ينافس محمد صلاح نجم ليفربول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

وهي الجائزة المقدمة من رابطة الدوري الإنجليزي.

ويتنافس صلاح على الجائزة مع كل من:

فيرجيل فان دايك (ليفربول)

ريان جرافنبرخ (ليفربول)

ديكلان رايس (أرسنال)

ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد)

بريان مبيومو (برينتفورد)

كريس وود (نوتنجهام فورست)

مورجان جيبس وايت (نوتنجهام فورست)

تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 36 جولة

ويعد صلاح أحد أبرز المرشحين لنيل الجائزة، فقد قاد ليفربول لحصد اللقب.

كما أنه هداف المسابقة وأفضل صانع أهداف فيها بفارق مريح قبل جولتين من نهاية الموسم.

إذ سجل 28 هدفا حتى الآن، بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه.

وصنع 18 هدفا بفارق 6 أهداف عن أقرب ملاحقيه.

يذكر أن الدولي المصري حصد الجائزة من قبل في موسم 2017-2018.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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