صلاح يتحدث عن أهم فترة بمشواره ونقطة محورية في مسيرته

تحدث محمد صلاح نجم ليفربول عن نقطة محورية في رحلة صعوده المذهلة نحو المجد.

وحطم الدولي المصري العديد من الأرقام القياسية منذ وصوله إلى ملعب أنفيلد قبل 8 سنوات.

وقال صلاح في تصريحات نقلها موقع ليفربول من فيلم مصور: "أتذكر أول مباراة لعبتها في الدوري الإنجليزي، أعتقد أنها كانت ضد نيوكاسل، وكنت أهاجم من الجناح وشعرت بتدخل قوي. قلت حينها (كيف سأنجو هنا؟).

وأضاف "لذا، أول ما تعلمته هو أنني الآن بحاجة إلى أن أكون قويا من الناحية البدنية، وأن أتدرب أكثر في صالة الجيمانزيوم، وأن أتعافى بشكل أفضل وأن أتكيف مع اللعب القوي".

وتابع "ما زلت أقول إن فنرة انتقالي إلى تشيلسي هي أهم فترة في حياتي، لأنني عندما بدأت أعاني هناك، قلت لنفسي (حسنًا، ماذا ستفعل الآن؟ هل ستكون لاعبا عاديا أم تريد أن تكون لاعبا جيدا حقًا؟)".

ورحل صلاح من تشيلسي نحو الدوري الإيطالي ليتألق مع فيورنتينا ثم روما قبل أن يعود لإنجلترا من بوابة ليفربول وينصب نفسه ملكا بالدوري الأعرق في العالم.

وأكمل "كانت نقطة محورية بالنسبة لي، بدأتُ أقرأ كثيرًا وأشاهد الكثير من مقاطع الفيديو على يوتيوب لمساعدتي أيضًا على تغيير سلوكي وعقليتي وكل شيء".

وقاد صلاح ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2024-2025 بتسجيله 28 هدفًا و18 تمريرة حاسمة حتى الآن، قبل جولتين من نهاية الموسم

إلى جانب لقبي الدوري الإنجليزي 2019-2020 و2024-2025، فاز صلاح بجائزة الحذاء الذهبي ثلاث مرات وجائزة أفضل صانع أهداف مرة واحدة. وهو في طريقه للفوز بهاتين الجائزتين مجددًا في نهاية هذا الموسم.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 398 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 244 هدفا وصنع 110 أهداف.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.