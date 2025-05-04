مصدر من الزمالك لـ في الجول: تقدمنا بشكوى ضد زيزو في لجنة الانضباط باتحاد الكرة

كشف مصدر من نادي الزمالك التقدم بشكوى ضد أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق للجنة الانضباط في اتحاد الكرة.

وسبق أن أعلن الزمالك في بيان رسمي تقدمه بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم ضد أحمد زيزو لاعب الفريق. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "الزمالك قدّم شكوى إلى لجنة الانضباط في اتحاد الكرة ضد أحمد سيد "زيزو" اليوم الأحد".

وأضاف "وذلك تنفيذا لقرار مجلس إدارة النادي الصادر يوم الأربعاء الماضي".

وتابع "طالب الزمالك في شكواه بتطبيق اللوائح بعد امتناع اللاعب عن حضور التدريبات منذ الثامن من أبريل الماضي".

وأوضح "وهو ما ترتب عليه وإلحاق الضرر المباشر على الفريق لافتقاد جهوده في المرحلة الحاسمة من الموسم في البطولات التي يشارك فيها الزمالك".

وغاب زيزو عن حضور مران الزمالك منذ 25 يوما، وعاد للتدرب اليوم الأحد بشكل طبيعي.

خاض أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك مرانه الأول مع الفريق بشكل منفرد.

وعاد أحمد سيد "زيزو" لاعب نادي الزمالك للمشاركة في مران الفريق لأول مرة منذ انقطاعه عن الحضور لمقر النادي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن زيزو تدرب بشكل فردي لأنه بعيد عن المشاركة منذ فترة.

ووضع له الجهاز الفني للزمالك برنامجا خاصا لمران اليوم فرديا.

ولن يتواجد زيزو في قائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلي والمقرر إقامتها غدا الأحد.

وخاض زيزو المران كاملا من بدايته وحتى النهاية.

وتواجد زيزو في مقر نادي الزمالك اليوم الأحد، لأول مرة منذ 8 أبريل الماضي.

وبعد الحضور لمقر النادي، شارك اللاعب في مران الفريق الجماعي لأول مرة بعد غياب قارب الشهر.

يأتي ذلك ضمن استعدادات الزمالك لمواجهة البنك الأهلي مساء غد الاثنين، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري.

وأعلن نادي الزمالك في بيان سابق نهاية العلاقة مع اللاعب بعد وصولها لطريق مسدود وتحويله للتحقيق. (طالع التفاصيل)

وغاب زيزو طيلة الفترة الماضية عن الحضور لمران الزمالك وكذلك خوض المباريات.

وسبق أن كشف FilGoal.com أن اللاعب حرر محضرا ضد الزمالك لعدم الأمان. (طالع التفاصيل)

وأوضح مصدر مقرب من اللاعب أن زيزو جاهز لاستكمال الموسم مع الزمالك بشرط.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "زيزو يتدرب بشكل مستمر في الوقت الحالي منتظرا تحديد موقفه مع الزمالك وهو لا يرفض استكمال الموسم مع الزمالك ولكن بعد الحصول على الضمانات المطلوبة".

وأضاف "في حالة عودته للتدريبات فهو جاهز لذلك وللمشاركة بشكل طبيعي في المباريات مع الزمالك، وإذا لم تحل الأزمة فسيكون جاهزا للمشاركة مع الفريق الجديد الذي سينتقل له في الموسم المقبل".

وأتم تصريحاته "زيزو لاعب محترف ويعرف كيف يحافظ على جاهزيته ويتدرب مع مدرب خاص بشكل يومي".