"بسبب تمرده وانقطاعه عن التدريب".. الزمالك يشكو زيزو في لجنة الانضباط

الأربعاء، 30 أبريل 2025 - 23:36

كتب : FilGoal

أحمد زيزو - الزمالك

أعلن نادي الزمالك تقدمه بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم ضد أحمد زيزو لاعب الفريق.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

ويأتي ذلك بسبب تمرد اللاعب وانقطاعه عن التدريب والمباريات وفقا لبيان النادي.

وجاء بيان الزمالك كالآتي:

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"عقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا مساء اليوم الأربعاء بحضور جميع أعضاء المجلس، وذلك لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالنادي والفرق الرياضية المختلفة".

"وفي نهاية الاجتماع، وعلى ضوء مذكرتي جهاز الكرة بالفريق الأول، والإدارة القانونية، تقرر توقيع العقوبات الانضباطية وفقاً للائحة على اللاعب أحمد سيد مصطفي محمد "زيزو" بسبب تمرده وانقطاعه عن التدريب والمباريات كما تقرر أيضاً تقديم شكوي ضد اللاعب إلى لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم لحفظ كافة حقوق النادي".

"واستعرض المجلس آخر المستجدات بخصوص إنشاء فرع النادي في 6 أكتوبر والذي سيقام على مساحة 129 فداناً ليصبح أكبر الأندية المصرية من حيث المساحة، إلى جانب مناقشة الجزء الاستثماري والتجاري في مقر النادي وكيفية الاستفادة القصوى منه لتحقيق العائدات المأمولة".

وتلقى نادي الزمالك مخاطبة رسمية اليوم الأربعاء من أحمد زيزو لاعب الفريق بشأن موقفه من حضور التحقيق والتدريبات.

وتغيب أحمد زيزو عن حضور جلسة التحقيق معه في مقر النادي اليوم الأربعاء للمرة الثالثة.

وكان الزمالك قد أخطر اللاعب بإجراء تحقيق معه ظهر اليوم الأربعاء في مقر النادي بسبب انقطاعه عن التدريبات.

وكان زيزو قد تقدم بطلب لاتحاد الكرة بإجراء التحقيق معه في مقر الاتحاد بدلا من النادي.

ورفض الزمالك في خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة إجراء التحقيق خارج النادي.

وكشف الزمالك عن تمسك النادي في خطابه بأن يتم التحقيق مع اللاعب في مقر النادي وفقا للمواعيد التي يتم إخطاره بها.

ورفض مسؤولو الزمالك بشكل قاطع ذلك، خاصة مع مزاعم وأقوال اللاعب بشأن التخوف على سلامته وأمنه داخل النادي غير صحيحة.

وأشار الزمالك إلى أن اللاعب اختلق ذلك لتبرير انقطاعه عن خوض التدريبات والمباريات.

ورد الزمالك على لاعبه أحمد سيد "زيزو" بعد الإنذار الذي أرسله إلى ناديه للمطالبة بمستحقاته المتأخرة.

وطالب الزمالك من لاعبه إيضاح حقيقة استخراجه تأشيرة أمريكا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

الزمالك أحمد زيزو
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