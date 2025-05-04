بلا فوز للمباراة السادسة.. برينتفورد يزيد أوجاع يونايتد ويهزمه برباعية مثيرة

الأحد، 04 مايو 2025 - 18:24

كتب : FilGoal

برينتفورد ضد مانشستر يونايتد

واصل مانشستر يونايتد سلسلة مبارياته بلا فوز في الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما تعرض لهزيمة جديدة أمام برينتفورد ضمن الجولة 35 من المسابقة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ولم يحقق مانشستر يونايتد أي فوز في آخر 6 مباريات له في الدوري الإنجليزي، بعدما تلقى 4 هزائم وتعادل مرتين.

وكان آخر فوز لمانشستر يونايتد على ليستر سيتي في شهر مارس الماضي.

أخبار متعلقة:
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من أنجيه ويشعل صراع البقاء مع كوكا فالفيردي: الكلاسيكو فرصتنا الأخيرة في الدوري.. وهذا الشيء مستحيل تقبله أنشيلوتي: إذا فزنا بالكلاسيكو سيظل حسم لقب الدوري في يد برشلونة

ورفع برينتفورد رصيده إلى النقطة 52 في التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 39 في المركز الـ15.

رباعية برينتفورد سجلها كل من كيفين شادي هدفين، ويوان ويسا هدف، وهدف سجله لوك شاو مدافع مانشستر يونايتد بالخطأ في مرماه.

بينما سجل ثلاثية مانشستر يونايتد كل من ماسون ماونت هدف، وأليخاندرو جارناتشو.

في مباراة أخرى تعادل برايتون مع نيوكاسل يونايتد بهدف لكل فريق.

ورفع برايتون رصيده إلى النقطة 52 في المركز العاشر، ووصل نيوكاسل إلى النقطة 63 في المركز الرابع.

وتعادل أيضا وست هام مع توتنام بهدف لكل فريق، ليصل وست هام إلى النقطة 37 في المركز الـ17، ووصل توتنام إلى النقطة 38 في المركز الـ16.

مانشستر يونايتد برينتفورد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
استراحة الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(0) ليفربول.. نهاية الشوط الأول تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام تشيلسي.. وخط وسط لا يظهر كثيرا عودة رودري هل ينهي مرموش الموسم في وصافة الدوري الإنجليزي بهدية من صلاح؟ 3 أرقام قياسية تنتظر صلاح أمام تشيلسي دي بروين: لا أعلم موقفي من المشاركة مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية أرتيتا: دافعنا بشكل سيء للغاية أمام بورنموث رفض الراحة ولم يحصد الفوز.. أرسنال يخسر أمام بورنموث قبل موقعة باريس
أخر الأخبار
بعد رحلة طويلة امتدت 34 عاما.. بيزا يعود من جديد إلى الدوري الإيطالي 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري – الأهلي ضد حرس الحدود 7 دقيقة | الدوري المصري
المساهمة الـ 15 وصناعتان في مباراة واحدة.. الشيبي يواصل تألقه مع بيراميدز رغم الخسارة 10 دقيقة | الدوري المصري
انضمام محمد نجيب للجهاز الفني في الأهلي 12 دقيقة | الدوري المصري
انكسار سلسلة اللاهزيمة وهدية لـ الأهلي.. بيراميدز يخسر من فاركو في مباراة درامية 23 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر بيسيرو: الزمالك لن يستسلم في الدوري.. وغياب الجماهير مؤثر 23 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي – عماد النحاس بلا تغييرات أمام حرس الحدود 32 دقيقة | الدوري المصري
بلا فوز للمباراة السادسة.. برينتفورد يزيد أوجاع يونايتد ويهزمه برباعية مثيرة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه لضم محمد علي بن رمضان ويحصل على توقيعه 2 في الجول يكشف الموقف الحالي لطلبات كولر من الأهلي بعد فسخ العقد 3 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 7-15 (3) الترجي.. نصف نهائي بطولة إفريقيا 4 كرة طائرة - بقيادة الثلاثي المصري.. السويحلي يكتب التاريخ ويتوج بإفريقيا أمام الترجي