بلا فوز للمباراة السادسة.. برينتفورد يزيد أوجاع يونايتد ويهزمه برباعية مثيرة

واصل مانشستر يونايتد سلسلة مبارياته بلا فوز في الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما تعرض لهزيمة جديدة أمام برينتفورد ضمن الجولة 35 من المسابقة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ولم يحقق مانشستر يونايتد أي فوز في آخر 6 مباريات له في الدوري الإنجليزي، بعدما تلقى 4 هزائم وتعادل مرتين.

وكان آخر فوز لمانشستر يونايتد على ليستر سيتي في شهر مارس الماضي.

ورفع برينتفورد رصيده إلى النقطة 52 في التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 39 في المركز الـ15.

رباعية برينتفورد سجلها كل من كيفين شادي هدفين، ويوان ويسا هدف، وهدف سجله لوك شاو مدافع مانشستر يونايتد بالخطأ في مرماه.

بينما سجل ثلاثية مانشستر يونايتد كل من ماسون ماونت هدف، وأليخاندرو جارناتشو.

مانشستر يونايتد ينهار تماماً ويسا يسجل بعد تمريرة من كايودي! برينتفورد 4-1 يونايتد! ⚽️#الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/iROCF25lR5 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 4, 2025

في مباراة أخرى تعادل برايتون مع نيوكاسل يونايتد بهدف لكل فريق.

ورفع برايتون رصيده إلى النقطة 52 في المركز العاشر، ووصل نيوكاسل إلى النقطة 63 في المركز الرابع.

وتعادل أيضا وست هام مع توتنام بهدف لكل فريق، ليصل وست هام إلى النقطة 37 في المركز الـ17، ووصل توتنام إلى النقطة 38 في المركز الـ16.