انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (3)-(1) ليفربول.. فوز البلوز

الأحد، 04 مايو 2025 - 18:22

كتب : FilGoal

تشيلسي - ليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تشيلسي ضد ليفربول في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

وتوج ليفربول باللقب قبل 4 جولات من نهاية الموسم، بينما يصارع تشيلسي للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويبدأ محمد صلاح أساسيا في اللقاء أمام فريقه السابق.

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انتهت

ق 90+7: جوووول بالمر يضيف الثالث من علامة الجزاء

ق 90+5: جاريل كونساه يتسبب في ركلة جزاء بعد عرقلة كايسيدو

ق 85: جووول فان دايك يقلص الفارق برأسية

ق 56: جووول الثاااني.. بالمر يرسل عرضية والدفاع يشتت عن طريق فان دايك وترتطم بكونساه ثم تتهادى في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: جووول ولكن نوني مادويكي يسجل والحكم يرفع راية التسلل

ق 41: تسديدة من نيتو تمر بجوار القائم الأيسر لأليسون

ق 5: تسديدة أرضية من نوني مادويكي تمر بجوار القائم الأيسر

ق 3: جوووول إنزو فيرنانديز يسجل الأول لتشيلسي بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء

بداية اللقاء في السادسة والنصف مساءً

تشيلسي ليفربول الدوري الإنجليزي
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