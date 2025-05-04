انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (3)-(1) ليفربول.. فوز البلوز
الأحد، 04 مايو 2025 - 18:22
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تشيلسي ضد ليفربول في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.
وتوج ليفربول باللقب قبل 4 جولات من نهاية الموسم، بينما يصارع تشيلسي للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ويبدأ محمد صلاح أساسيا في اللقاء أمام فريقه السابق.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــا.
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انتهت
ق 90+7: جوووول بالمر يضيف الثالث من علامة الجزاء
ق 90+5: جاريل كونساه يتسبب في ركلة جزاء بعد عرقلة كايسيدو
ق 85: جووول فان دايك يقلص الفارق برأسية
ق 56: جووول الثاااني.. بالمر يرسل عرضية والدفاع يشتت عن طريق فان دايك وترتطم بكونساه ثم تتهادى في الشباك.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 43: جووول ولكن نوني مادويكي يسجل والحكم يرفع راية التسلل
ق 41: تسديدة من نيتو تمر بجوار القائم الأيسر لأليسون
ق 5: تسديدة أرضية من نوني مادويكي تمر بجوار القائم الأيسر
ق 3: جوووول إنزو فيرنانديز يسجل الأول لتشيلسي بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء
بداية اللقاء في السادسة والنصف مساءً