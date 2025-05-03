تشكيل أرسنال – ساكا يقود الهجوم أمام بورنموث.. وعودة بارتي
السبت، 03 مايو 2025 - 18:30
كتب : FilGoal
عاد توماس بارتي للظهور في تشكيل أرسنال من جديد وذلك أمام بورنموث.
بوكايو ساكا
النادي : أرسنال
ويلعب أرسنال ضد بورنموث في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.
ويقود بوكايو ساكا هجوم أرسنال بجانب مارتينيلي وتروسارد.
ويلعب الغاني توماس بارتي في وسط الملعب بعد غيابه عن مباراة باريس سان جيرمان الماضية في دوري أبطال أوروبا.
وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:
المرمى: دافيد رايا
الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – ياكوب كيفيور – لويس سكيلي
الوسط: ديكلان رايس – توماس بارتي – مارتن أوديجارد
الهجوم: بوكايو ساكا – جابريال مارتينيلي – تروسارد
ويحتل أرسنال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، ويأتي بورنموث في المركز العاشر برصيد 50 نقطة.
نرشح لكم
أرتيتا: دافعنا بشكل سيء للغاية أمام بورنموث رفض الراحة ولم يحصد الفوز.. أرسنال يخسر أمام بورنموث قبل موقعة باريس الدوري الإنجليزي - فاردي يطلق صافرة الحكم في فوز ليستر على ساوثامبتون انتهت في الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(2) بورنموث الدرجة الأولى الإنجليزية - 100 نقطة لـ ليدز وبيرنلي.. واكتمال معجزة لامبارد وهبوط لوتون استبدال حكم ليستر وساوثامبتون بعد إصابته.. وفاردي يطلق صافرة لإنقاذه الدوري الإنجليزي - أستون فيلا ينتصر على فولام ويشعل صراع مقاعد الأبطال بين بالاس وسيتي.. تحديد موعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025