تشكيل أرسنال – ساكا يقود الهجوم أمام بورنموث.. وعودة بارتي

السبت، 03 مايو 2025 - 18:30

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا - أرسنال ضد فولام

عاد توماس بارتي للظهور في تشكيل أرسنال من جديد وذلك أمام بورنموث.

بوكايو ساكا

النادي : أرسنال

أرسنال

ويلعب أرسنال ضد بورنموث في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

ويقود بوكايو ساكا هجوم أرسنال بجانب مارتينيلي وتروسارد.

أخبار متعلقة:
استبدال حكم ليستر وساوثامبتون بعد إصابته.. وفاردي يطلق صافرة لإنقاذه قائمة ريال مدريد - غياب 5 لاعبين قبل لقاء سيلتا فيجو

ويلعب الغاني توماس بارتي في وسط الملعب بعد غيابه عن مباراة باريس سان جيرمان الماضية في دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

المرمى: دافيد رايا

الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – ياكوب كيفيور – لويس سكيلي

الوسط: ديكلان رايس – توماس بارتي – مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا – جابريال مارتينيلي – تروسارد

ويحتل أرسنال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، ويأتي بورنموث في المركز العاشر برصيد 50 نقطة.

أرسنال ساكا الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أرتيتا: دافعنا بشكل سيء للغاية أمام بورنموث رفض الراحة ولم يحصد الفوز.. أرسنال يخسر أمام بورنموث قبل موقعة باريس الدوري الإنجليزي - فاردي يطلق صافرة الحكم في فوز ليستر على ساوثامبتون انتهت في الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(2) بورنموث الدرجة الأولى الإنجليزية - 100 نقطة لـ ليدز وبيرنلي.. واكتمال معجزة لامبارد وهبوط لوتون استبدال حكم ليستر وساوثامبتون بعد إصابته.. وفاردي يطلق صافرة لإنقاذه الدوري الإنجليزي - أستون فيلا ينتصر على فولام ويشعل صراع مقاعد الأبطال بين بالاس وسيتي.. تحديد موعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025
أخر الأخبار
أرتيتا: دافعنا بشكل سيء للغاية أمام بورنموث 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
عقوبات الدوري - حرمان الزمالك من الجماهير وتغريمه بعد أحداث مباراة المصري 18 دقيقة | الدوري المصري
مودرن يشعل صراع الهبوط بفوز شاق على غزل المحلة 42 دقيقة | الدوري المصري
رفض الراحة ولم يحصد الفوز.. أرسنال يخسر أمام بورنموث قبل موقعة باريس 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة الأهلي – استمرار غياب أكرم توفيق أمام حرس الحدود.. وعودة الساعي 59 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - بلد الوليد (1)-(0) برشلونة.. نزول يامال اضطراريا 59 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل برشلونة - عودة تير شتيجن ضمن 9 تعديلات أمام بلد الوليد ساعة | الدوري الإسباني
تركه الاتحاد ليصنع تاريخ غريمه.. جالينو يقود الأهلي للتتويج بأبطال آسيا على حساب كاواساكي ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه لضم محمد علي بن رمضان ويحصل على توقيعه 2 في الجول يكشف الموقف الحالي لطلبات كولر من الأهلي بعد فسخ العقد 3 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 7-15 (3) الترجي.. نصف نهائي بطولة إفريقيا 4 خبر في الجول - الأهلي لم يحسم موقف الشرط الجزائي مع كولر.. وتعجب المدرب من الرحيل