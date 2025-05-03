تشكيل أرسنال – ساكا يقود الهجوم أمام بورنموث.. وعودة بارتي

عاد توماس بارتي للظهور في تشكيل أرسنال من جديد وذلك أمام بورنموث.

بوكايو ساكا النادي : أرسنال أرسنال

ويلعب أرسنال ضد بورنموث في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

ويقود بوكايو ساكا هجوم أرسنال بجانب مارتينيلي وتروسارد.

ويلعب الغاني توماس بارتي في وسط الملعب بعد غيابه عن مباراة باريس سان جيرمان الماضية في دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

المرمى: دافيد رايا

الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – ياكوب كيفيور – لويس سكيلي

الوسط: ديكلان رايس – توماس بارتي – مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا – جابريال مارتينيلي – تروسارد

ويحتل أرسنال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، ويأتي بورنموث في المركز العاشر برصيد 50 نقطة.