مدرب أورلاندو: سأعود يوما ما.. وهذا سبب إعلان رحيلي مبكرا

كشف خوسيه ريفيرو المدير الفني لـ أورلاندو بايرتس سبب إعلان رحيله المبكر عن تدريب الفريق قبل نهاية الموسم.

ويستعد أورلاندو للقاء كايرز تشيفز في دربي سويتو بجنوب إفريقيا لحساب الدوري الجنوب إفريقي.

وقال خوسيه ريفيرو عبر موقع النادي: "أعتقد أن إعلان الرحيل المبكر كان طريقة جيدة لتفادي التكهنات، إنها طريقة جيدة لإبقاء الأمور تحت السيطرة".

وأضاف "أعتقد أنه من الجيد فهم موقف النادي والمدرب، وهذا يمنح المدربين واللاعبين على التركيز أكثر حتى نهاية الموسم، وسعيد بكيفية التعامل مع الموقف".

وأعلن النادي في الثالث من أبريل الماضي رحيل مدربه الإسباني بنهاية الموسم الجاري مع انتهاء تعاقده. (طالع التفاصيل)

وواصل "شخصيا لم أعد نفس الشخص، مررت برحلة 3 سنوات مع بايرتس، إنه أمر خاص لعدة أسباب، أن تؤثر على حياة الملايين هي مسؤولية كبيرة ونعمة في نفس الوقت".

وأردف "منبهر بالدوري ومستوى لاعبي جنوب إفريقيا وكذلك المدربين".

وأتم "سأعود في يوم ما، آمل أن أكون كسائح أو من يعلم، أعود لقيادة بايرتس مجددا، أشكركم على فرصة العمل في هذا الدوري وأن أكون جزءا من النادي".

المدرب الإسباني قاد الفريق الملقب بـ "القراصنة" في 127 مباراة حتى الآن توج بـ 5 ألقاب وفاز في 79 منها.

ويستعد الفريق لمواجهة أخرى هذا الشهر ضد كايرز تشيفز أيضا في نهائي كأس نيدبنك التي يحمل لقب آخر نسختين منها.

واستطاع ريفيرو من إعادة بايرتس لنصف نهائي دوري الأبطال لأول مرة منذ 2013.

وخسر الفريق الجنوب إفريقي ضد بيراميدز بنتيجة 3-2 في نصف النهائي، بعدما استمر 13 مباراة دون خسارة طيلة مشواره في البطولة.

وربطت بعض التقارير اسم المدرب الإسباني لخلافة مارسيل كولر في تدريب الأهلي.