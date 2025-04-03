أورلاندو يعلن رحيل مدربه خوسيه ريفيرو بنهاية الموسم

الخميس، 03 أبريل 2025 - 15:57

كتب : FilGoal

خوسيه ريفيرو - مدرب أورلاندو بايرتس

أعلن نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي رحيل مدربه البرتغالي خوسيه ريفيرو المدير الفني للفريق بنهاية عقده مع نهاية الموسم.

وكشف أورلاندو في بيان رسمي له اليوم الخميس أن خوسيه ريفيرو أبلغ الإدارة بقراره عدم تجديد عقده لما بعد مدته الحالية.

وينتهي عقد المدرب الإسباني بنهاية الموسم الحالي.

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وأوضح النادي في بيانه: "دفع احترافية المدرب والتزامه بمصلحة النادي لإصدار هذا الإعلان في الوقت المناسب، مما يضمن سير العمل كالمعتاد خلال الفترة المتبقية من الموسم، مع إتاحة الفرصة للنادي للاستعداد للمستقبل."

ورفض النادي في بيانه الإدلاء بتصريحات تفصيلية في الوقت الحالي.

وصرح إرفين خوزا رئيس مجلس إدارة أورلاندو: "كنا نتمنى أن يمدد خوسيه فترته معنا، إلا أننا في الوقت نفسه نحترم قراره تمامًا، نحن ممتنون لكل ما قدمه للنادي".

وأكمل خوزا "إنجازات السنوات الماضية تتحدث عن نفسها. لن يُنسى أبدًا الفرح الذي جلبه خوسيه وجهازه المعاون لهذا النادي".

وأضاف "ستكون الأولوية العاجلة للنادي أولًا سنجد الوقت المناسب للتعبير عن تقديرنا الكامل لخوسيه ومساهمته في النادي، وثانيًا سيتم البدء المكثف لإيجاد بديل مناسب قبل موسم 2025/ 2026.

وأتم "نظرًا لمشاركة النادي في ثلاث بطولات حاسمة، سيتم الإعلان عن المزيد من الأخبار حول هذا الموضوع في نهاية الموسم. خلال الشهرين المقبلين، يناشد النادي جماهيره دعم المدرب وفريقه بكل قوة."

وحقق أورلاندو بايرتس الفوز على حساب مولودية الجزائر بهدف نظيف على ملعب الأخير.

وفي حالة تأهل أورلاندو إلى نصف النهائي سيواجه الفائز من مواجهة بيراميدز أمام الجيش الملكي المغربي.

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