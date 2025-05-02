مواعيد مباريات الجمعة 2 مايو - مباراتان في الدوري ومانشستر سيتي.. وأمم إفريقيا للشباب

يشهد اليوم الجمعة مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 مايو 2025.

ويلعب مانشستر سيتي بقيادة عمر مرموش مباراة مرتقبة ضد ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.

فيما يلعب زد ضد طلائع الجيش، وسموحة أمام الإسماعيلي في مجموعة تحديد الهبوط بالدوري المصري.

للاطلاع على جميع مواعيد مباريات اليوم من هنا.

الدوري المصري

سموحة × الإسماعيلي.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء .. وتذاع على قناة أون سبورت 1.

طلائع الجيش × زد.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء .. وتذاع على قناة أون سبورت 1.

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي × ولفرهامبتون.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء .. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما

الكونغو × غانا.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع على بي إن سبورتس 6.

السنغال × إفريقيا الوسطى تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.. وتذاع على بي إن سبورتس 6.