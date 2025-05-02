مواعيد مباريات الجمعة 2 مايو - مباراتان في الدوري ومانشستر سيتي.. وأمم إفريقيا للشباب

الجمعة، 02 مايو 2025 - 10:47

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

يشهد اليوم الجمعة مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 مايو 2025.

ويلعب مانشستر سيتي بقيادة عمر مرموش مباراة مرتقبة ضد ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.

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فيما يلعب زد ضد طلائع الجيش، وسموحة أمام الإسماعيلي في مجموعة تحديد الهبوط بالدوري المصري.

للاطلاع على جميع مواعيد مباريات اليوم من هنا.

الدوري المصري

سموحة × الإسماعيلي.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء .. وتذاع على قناة أون سبورت 1.

طلائع الجيش × زد.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء .. وتذاع على قناة أون سبورت 1.

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي × ولفرهامبتون.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء .. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما

الكونغو × غانا.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع على بي إن سبورتس 6.

السنغال × إفريقيا الوسطى تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.. وتذاع على بي إن سبورتس 6.

مرموش مانشستر سيتي الإسماعيلي الدوري المصري
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