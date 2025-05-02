مصدر من الأهلي لـ في الجول: نخوض مفاوضات متقدمة مع روزه

الجمعة، 02 مايو 2025 - 00:39

كتب : أحمد الخولي

ماركو روزه

يخوض مسؤولو الأهلي مفاوضات متقدمة مع الألماني ماركو روزه لتدريب الفريق خلفا لمارسيل كولر.

وارتبط اسم الألماني مؤخرا بتدريب الأهلي عقب رحيل المدرب السويسري.

وصرّح مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "نخوض مفاوضات متقدمة مع ماركو روزه لخلافة كولر في تدريب الأهلي".

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وأتم "نأمل حسم التعاقد سريعا كي يبدأ تجهيز الفريق لكأس العالم للأندية".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي يكثف مفاوضاته في الوقت الحالي مع روزه من أجل خلافة مارسيل كولر.

وارتبط اسم المدير الفني بتدريب رينجرز الاسكتلندي ومن قبله فولفسبورج الألماني. (طالع التفاصيل)

وكانت آخر تجربة لروزه لقيادة لايبزيج خلال الفترة من سبتمبر 2022 حتى مارس 2025.

وسبق وأن درب ماركو روزه كل من سالزبورج النمساوي وبوروسيا مونشنجلادباخ وبوروسيا دورتموند وأخيرا لايبزيج.

وقاد روزه هذا الموسم فريق لايبزيج في 38 مباراة بمختلف المسابقات قبل رحيله عن النادي.

ونجح روزه وقتها في تحقيق الفوز بـ 16 مباراة وتعادل 8 مرات بينما خسر 14 مرة.

وكان صحيفة بيلد الألمانية قد أشارت إلى تواجد روزه ضمن قائمة المرشحين لقيادة فولفسبورج بداية من الموسم المقبل.

واستقر النادي الأهلي على تعيين عماد النحاس في منصب المدير الفني بصورة مؤقتة لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

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