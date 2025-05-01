ارتبط اسمه بـ الأهلي.. تقرير: روزه وجيرارد أبرز المرشحين لتدريب رينجرز

دخل المدرب الألماني ماركو روزه ضمن قائمة المرشحين لقيادة رينجرز الأسكتلندي بعد نهاية الموسم الجاري.

وارتبط روزه مؤخرا بتدريب النادي الأهلي خلفا للسويسري مارسيل كولر.

وبحسب موقع "talkSPORT" الإنجليزي، فإن ماركو روزه وستيفن جيرارد أبرز المرشحين لتدريب رينجرز الأسكتلندي.

وأوضحت التقارير ذاتها أن رينجرز يفاضل بين جيرارد وروزه لتولي تدريب خلفا لباري فيرجسون.

وأشارت إلى أن ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول الذي حقق نجاحا كبيرا مع رينجرز منذ 3 سنوات ونصف مؤشح بقوة للعودة إلى منصبه.

ولا يعمل جيرارد في أي ناد حاليا منذ رحيله عن تدريب الاتفاق السعودي.

في المقابل يتواجد ماركو روزه ضمن المرشحين بقوة لتدريب النادي الأسكتلندي.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي دحل في مفاوضات مع روزه من أجل خلافة مارسيل كولر.

وكانت آخر تجربة لروزه لقيادة لايبزيج خلال الفترة من سبتمبر 2022 حتى مارس 2025.

ويظهر الخلاف بين الأهلي وروزه في الوقت الحالي في طلبات المدير الفني الألماني من الناحية المالية.

ويسعى الأهلي لتقليل طلبات روزه المالية والحصول على موافقته لقيادة الفريق في المتبقي من الموسم وكأس العالم للأندية.

وسبق وأن درب ماركو روزه كل من سالزبورج النمساوي وبوروسيا مونشنجلادباخ وبوروسيا دورتموند وأخيرا لايبزيج.

وقاد روزه هذا الموسم فريق لايبزيج في 38 مباراة بمختلف المسابقات قبل رحيله عن النادي.

ونجح روزه وقتها في تحقيق الفوز بـ 16 مباراة وتعادل 8 مرات بينما خسر 14 مرة.