بالميراس يوضح حقيقة مفاوضات فيريرا لتدريب منتخب البرازيل

الخميس، 01 مايو 2025 - 17:41

كتب : FilGoal

أبيل فيريرا - بالميراس

نفى نادي بالميراس البرازيلي التقارير التي أشارت لوجود مفاوضات بين أبيل فيريرا المدير الفني للفريق مع الاتحاد البرازيل لتولى تدريب المنتخب.

وارتبط اسم فيريرا بتدريب البرازيل عقب فشل مفاوضات الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتدريب السامبا وفقا للتقارير. (طالع التفاصيل)

وجاء بيان النادي

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المعلومات التي تفيد بأن الرئيسة ليلى بيرييرا أعطت "الضوء الأخضر" للمدرب أبيل فيريرا للتفاوض مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، والتي نُشرت يوم الخميس في عمود لاورو جارديم بصحيفة "أو جلوبو"، هي معلومات كاذبة.

حتى هذه اللحظة، لم يتم الاتصال بليلى من قبل الاتحاد لمناقشة هذا الموضوع.

أبيل لديه عقد مع نادي بالميراس حتى ديسمبر من هذا العام، وكما أكد بعد فوزه أمس على سيارا، فهو لا يزال ملتزماً تماماً بعمله في قيادة النادي الأكثر تتويجاً في البرازيل.

وسبق أن كشفت ليلى بيريرا رئيسة النادي عدم وجود مفاوضات بين الاتحاد البرازيلي والمدرب البرتغالي. (طالع التفاصيل)

ووصل فيريرا مع بالميراس لـ 200 انتصار عقب الفوز على سيارا في كأس البرازيل فجر اليوم الخميس.

وقاد البرتغالي بالميراس منذ 2019 وقاد لتحقيق عديد الألقاب المحلية والقارية خلال 346 مباراة قاد خلالها الفريق.

ويعد بالميراس أحد منافسي الأهلي في كأس العالم للأندية إذ يقع معه في المجموعة الأولى برفقة أيضا إنتر ميامي وبورتو.

ويلتقي الأهلي مع بالميراس في الجولة الثانية من دور المجموعات.

أبيل فيريرا بالميراس البرازيل
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