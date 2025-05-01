منافس الأهلي - رئيسة بالميراس ترد على أنباء انتقال أبيل فيريرا لتدريب البرازيل

الخميس، 01 مايو 2025 - 10:54

كتب : FilGoal

أبيل فيريرا - بالميراس

ردت ليلى بيريرا رئيسة نادي بالميراس، على الأنباء المتعلقة بانتقال البرتغالي أبيل فيريرا مدرب الفريق لتدريب منتخب البرازيل.

وارتبط أبيل فيريرا مؤخرا بتولي تدريب منتخب البرازيل بعد فشل التفاوض مع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد. (طالع التفاصيل)

وقالت رئيسة نادي بالميراس في تصريحات نقلتها صحيفة "جلوبو" البرازيلية: "تدريب أبيل فيريرا لمنتخب البرازيل؟ إذا كان الاتحاد البرازيلي مهتما، سيتصل بي".

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وأضافت "أبيل يرتبط بعقد مع بالميراس حتى نهاية العام والجميع يعلم رغبتي في التجديد معه حتى نهاية ولايتي كرئيسة للنادي، في عام 2027".

وشددت "نحن في لحظة مهمة في الموسم، مع اقتراب بطولة كأس العالم للأندية، وجهازنا الفني يركز بشكل كامل على بالميراس وهدفنا المتمثل في تحقيق الانتصارات والألقاب".

وأتمت "لم يتواصل أيٌّ شخص من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أو أي جهة مرتبطة به مع بالميراس للحديث عن أبيل. في الواقع، أنا متأكدة من أنه إذا كان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مهتمًا بتوجيه دعوة لأبيل في المستقبل، فسيتصل بي الرئيس إدنالدو قبل اتخاذ أي إجراء".

ويعد بالميراس أحد منافسي الأهلي في كأس العالم للأندية إذ يقع معه في المجموعة الأولى برفقة أيضا إنتر ميامي وبورتو.

ويلتقي الأهلي مع بالميراس في الجولة الثانية من دور المجموعات.

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