ماركا: توقف المفاوضات بين أنشيلوتي ومنتخب البرازيل

الأربعاء، 30 أبريل 2025 - 11:48

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن فشل المفاوضات بين كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد ومنتخب البرازيل.

وفقا لماركا فإن أنشيلوتي قد أخبر الاتحاد البرازيلي بإيقاف المفاوضات بسبب ارتباطه حتى الآن بريال مدريد.

منتخب البرازيل كان يريد التعاقد مع أنشلوتي ليقود الفريق بالتوقف الدولي بشهر يونيو وهو ما رفضته إدارة ريال مدريد لإمكانية قيادته للفريق بكأس العالم للأندية.

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أنشيلوتي كان قد سافر أمس إلى لندن لمقابلة وفد الاتحاد البرازيلي للتوقيع بعد الاتفاقعلى كل شيء وهو ما أغضب إدارة ريال مدريد التي لم تكن قد أعطته الضوء الأخضر للتفاوض.

كما يرغب أنشيلوتي في الحصول على 4 ملايين يورو كتنعويض عن الموسم الأخير في عقده ولكن الإدارة ترفض ذلك حتى الآن.

فشل المفاوضات لا يعني بقاء أنشيلوتي في تدريب الفريق ولكنه يعني إمكانية استمراره حتى كأس العالم للأندية فقط.

وفي حالة التوقف بشكل رسمي ستتجه أنظار البرازيل نحو خورخي خيسوس مدرب الهلال السعودي.

وأشارت ماركا إلى أن أنشيلوتي قد حصل على عرض سعودي كبير مقابل 50 مليون يورو بالموسم.

ويرحل أنشيلوتي عن ريال مدريد كأنجح مدرب في تاريخ النادي بعد تتويجه بـ 15 لقبا.

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