انتهت في كأس الاتحاد الإنجليزي - نوتنجهام (0)-(2) مانشستر سيتي

الأحد، 27 أبريل 2025 - 18:30

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي

يلتقي نوتنجهام مع مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأهل كريستال بالاس إلى النهائي بالفوز على أستون فيلا 3-0.

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ق 82 جوتا سيلفا ورامون سوزا بدلا من نيكولاس دويمينيجيز وزاك أبوت

ق 81 خروج عمر مرموش وسافينيو ونزول فيل فودين وجيريمي دوكو

ق 71 إلكاي جوندوجان بدلا من جاك جريليش

ق 70 تايو أوونيي وإبراهيم سانجاري بدلا من كريس وود وإليوت أندرسون

ق 51 جووووووول يوشكو جفارديول يسجل الثاني بعد تمريرة من عمر مرموش

ق 2 جووووول ريكو لويس يسجل مبكرا بعد تمريرة من ماتيو كوفاسيتش

بداية المباراة

مانشستر سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي
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