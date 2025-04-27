انتهت في كأس الاتحاد الإنجليزي - نوتنجهام (0)-(2) مانشستر سيتي

عاد كبيرا لـ إنجلترا.. احتفال أيقوني من صلاح في ليلة تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي الـ20

الهداف التاريخي الأجنبي.. صلاح يكسر الصيام ويواصل موسمه القياسي مع ليفربول

هويلوند ينقذ يونايتد في الوقت القاتل بتعادل مثير مع بورنموث

تشكيل ليفربول – صلاح يقود الهجوم في مباراة التتويج المحتمل ضد توتنام

تشكيل مانشستر يونايتد - لوك شو أساسي ضمن ثلاثي دافعي ضد بورنموث

وولفرهامبتون يرقص على أحزان ليستر.. وبرايتون يعاقب وست هام

بعد الخسارة من نيوكاسل.. إبسويتش ثالث الهابطين من الدوري الإنجليزي الممتاز