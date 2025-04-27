انتهت في كأس الاتحاد الإنجليزي - نوتنجهام (0)-(2) مانشستر سيتي
الأحد، 27 أبريل 2025 - 18:30
كتب : FilGoal
يلتقي نوتنجهام مع مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
وتأهل كريستال بالاس إلى النهائي بالفوز على أستون فيلا 3-0.
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ق 82 جوتا سيلفا ورامون سوزا بدلا من نيكولاس دويمينيجيز وزاك أبوت
ق 81 خروج عمر مرموش وسافينيو ونزول فيل فودين وجيريمي دوكو
ق 71 إلكاي جوندوجان بدلا من جاك جريليش
ق 70 تايو أوونيي وإبراهيم سانجاري بدلا من كريس وود وإليوت أندرسون
ق 51 جووووووول يوشكو جفارديول يسجل الثاني بعد تمريرة من عمر مرموش
ق 2 جووووول ريكو لويس يسجل مبكرا بعد تمريرة من ماتيو كوفاسيتش
بداية المباراة
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