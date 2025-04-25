تشكيل بيراميدز - ماييلي يقود الهجوم ضد أورلاندو دون تعديلات
الجمعة، 25 أبريل 2025 - 20:27
كتب : FilGoal
أعلن كرونوسلاف يوريتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز تشكيل فريقه الأساسي ضد أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.
ويواجه بيراميدز بعد قليل غريمه أورلاندو في المباراة التي ستجمعهما في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ولم يجر المدرب الكرواتي أي تعديلات عن مباراة الذهاب.
ويتواجد الثلاثي رمضان صبحي ويوسف أوباما وصديق أوجولا على مقاعد بدلاء بيراميدز أمام أورلاندو.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي
الوسط : بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي - كريم حافظ
الهجوم: مصطفى فتحي - فيستون ماييلي.
وانتهت مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا بالتعادل دون أهداف.
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