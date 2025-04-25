انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صنداونز.. خروج الأحمر بالهدف الخارجي

الجمعة، 25 أبريل 2025 - 18:58

كتب : FilGoal

طاهر محمد طاهر - الأهلي

يلعب الأهلي أمام ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي في بريتوريا.

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نهاية المباراة

ق 90 حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة بدلا من أحمد رضا ومحمد هاني

ق 88 هدف التعادل بالنيران الصديقة.. الكرة اصطدمت بياسر إبراهيم وسكنت مرمى الأهلي.. الهدف يحتسب لراينرز

ق 78 أكرم توفيق وأشرف بنشرقي بدلا من إمام عاشور وطاهر محمد طاهر

ق 80 ديفاين لونجا وأرثر ساليس بدلا من موسى ليبوسا وأوبري موديبا

ق74 إكرام راينرز بدلا وبيتر شالويلي بدلا من لوكاس ريبيرو وتشريك ماثيوز

ق 69 لا ركلة جزاء.. وإنذار لمحمد شوقي بعد الاعتراض

ق 66 الحكم سيذهب لشاشة الفيديو

ق 65 ثيمبا زواني بدلا من جايدن آدامز

ق 63 صنداونز يطالب بركلة جزاء بعد سقوط في لعبة مشتركة مع أشرف داري.. الحكم ينتظر قرار الفيديو

ق 62 عودة ربيعة إلى أرض الملعب

ق 61 نزول وسام أبو علي بدلا من جراديشار

ق 60 إصابة جراديشار وخروجه على نقالة

ق 58 إصابة رامي ربيعة

ق 51 لوكاس ريبيرو يراوغ ببراعة ويسدد كرة خطيرة ولكن فوق العارضة

استراحة

ق 33 إمام عاشور يسدد ولكن رونوين ويليامز يتصدى

ق 24 جووووول طاهر محمد طاهر يسجل الأول بتسديدة رائعة من خارج المنطقة بعد تمريرة من إمام عاشور

ق 22 جراديشار يهدر فرصة هدف محقق بعد تسديدة من داخل منطقة الـ6 ياردات علت المرمى.

ق 13 مروان عطية يسدد ولكن بعيدا عن المرمى

ق 6 ريبيرو يسدد ولكن بجوار قائم الشناوي

بداية المباراة

الأهلي صنداونز دوري أبطال إفريقيا
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