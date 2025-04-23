جوارديولا: فريقي تغير منذ هذه المباراة تحديدا

الأربعاء، 23 أبريل 2025 - 00:23

كتب : FilGoal

عمر مرموش - بيب جوارديولا

يؤمن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن فريقه تغير كثيرا منذ العودة من فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وحقق سيتي فوزا قاتلا على أستون فيلا بنتيجة 2-1 ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي، ليحقق فوزه الخامس في المباريات الـ6 الأخيرة منذ استئناف النشاط بعد فترة التوقف الدولي أواخر مارس الماضي.

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "أنا سعيد جدًا بالهدف الذي سجلناه في نهاية المباراة، كرة القدم لعبة عاطفية. قدم اللاعبون أداءً لا يُصدق. أنا سعيد للغاية".

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وأضاف "لسنا معتادين على التسجيل في الوقت القاتل، لذا أنا سعيد جدا بما قدمناه في المباريات الـ4 الأخيرة".

وأكمل المدرب الإسباني "منذ مباراة بورنموث في كأس الاتحاد الإنجليزي، تغير الفريق".

وانتصر سيتي على بورنموث في الكأس ثم ليستر سيتي في الدوري، قبل أن يتعادل مع جاره مانشستر يونايتد، ويهزم كريستال بالاس وإيفرتون وأستون فيلا.

وأوضح بيب "أمام أستون فيلا لعبنا بشكل جيد للغاية. تحلينا بالشراسة في المواجهات الثنائية، وكان رباعي الدفاع مذهلا في كل النواحي".

وتابع "التعادل 1-1 لم يكن نتيجة سيئة، لكن الفريق كافح كثيرا. كان الأداء رائعا حقًا"

واستمر "يجب أن أعترف أننا قدمنا موسما سيئا. حتى لو تأهلنا لنهائي كأس إنجلترا أو تأهلنا لدوري أبطال أوروبا".

ويرى أن "أستون فيلا أثبت خلال الشهر الماضي أنه أحد أفضل الفرق في أوروبا".

وأتم جوارديولا "ليفربول سيكون بطل الدوري، ومستوى الفرق في الدوري الإنجليزي رائع".

الفوز على أستون فيلا قرب سيتي أكثر من التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مع تبقي 4 مباريات حتى نهاية الموسم.

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الفوز الثمين رفع رصيد سيتي إلى 61 نقطة في المركز الثالث مؤقتا.

وأصبح الفريق قريبا من تأمين مكانه في دوري الأبطال الموسم المقبل، ضمن الـ5 الأوائل.

بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 57 نقطة في المركز السابع.

وشارك عمر مرموش في المباراة كاملة ومرر الكرة التي سجل منها برناردو سيلفا الهدف الأول.

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قبل أن يتعادل ماركوس راشفورد سريعا من ركلة جزاء.

لكن الهدف الذي سجله ماتيوس نونيز في الدقيقة 94 حصد النقاط الـ3 لسيتي.

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ويلعب مانشستر سيتي مبارياته المتبقية ضد كل من: ولفرهامبتون (داخل) - ساوثامبتون (خارج) - بورنموث (داخل) - فولام (خارج).

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