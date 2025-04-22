مانشستر سيتي يقتل أستون فيلا في الـ+94 بمشاركة مرموش

حقق مانشستر سيتي فوزا قاتلا على حساب ضيفه أستون فيلا بنتيجة 2-1 في الوقت بدل الضائع، ليقترب أكثر من التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وحل فيلا ضيفا على سيتي ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي يوم الثلاثاء.

الفوز الثمين رفع رصيد سيتي إلى 61 نقطة في المركز الثالث مؤقتا.

وأصبح الفريق قريبا من تأمين مكانه في دوري الأبطال الموسم المقبل، ضمن الـ5 الأوائل.

بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 57 نقطة في المركز السابع.

وشارك عمر مرموش في المباراة كاملة ومرر الكرة التي سجل منها برناردو سيلفا الهدف الأول.

قبل أن يتعادل ماركوس راشفورد سريعا من ركلة جزاء.

لكن الهدف الذي سجله ماتيوس نونيز في الدقيقة 94 حصد النقاط الـ3 لسيتي.

شوط أول مثير

بدأت المتعة مبكرا حين ارتدت تسديدة ماركوس راشفورد من قائم سيتي بعد 20 ثانية فقط.

لكن مرموش انطلق من الجبهة اليسرى ومرر الكرة لبرناردو سيلفا الذي سجل أول أهداف اللقاء في الدقيقة السابعة.

برناردو سيلفا يسجل هدف التقدم لمانشستر سيتي بعد تمريرة سحرية من عمر مرموش#الدوري_الإنجليزي_الممتاز#premierleague pic.twitter.com/ju8vk9oJ6p — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 22, 2025

ورد أستون فيلا سريعا بهدف سجله راشفورد من ركلة جزاء في الدقيقة 18 إثر عرقلة روبن دياش لجاكوب رامسي.

بعدها بدقيقة كاد مرموش أن يتقدم لفريقه مجددا لكن الحارس إيميليانو مارتينيز حرمه من التسجيل.

وواصل الدولي المصري إزعاج دفاع فيلا حين مرر كرة عرضية قابلها كيفن دي بروين لكن البلجيكي لعبها ضعيفة لتجد يد مارتينيز.

وأكمل الحارس الأرجنتيني تألقه بالتصدي لتسديدة ماتيو كوفاسيتش.

وحاول مرموش مجددا هز الشباك لكن رأسيته علت عارضة أستون فيلا بعد عرضية نيكو أورايلي في الدقيقة 36.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

شوط هادئ قبل الانفجار

لم يكن الشوط الثاني مثيرا مثل الأول، لكنه لم يخلو من بعض اللمحات الهجومية للفريقين.

فقد سدد مرموش كرة قوية اصطدمت بالدفاع، ثم أهدر جيمس مكاتي فرصة ثمينة بعد تمريرة سحرية من دي بروين في الدقيقة 60.

كما تصدى الحارس الأرجنتيني لتسديدة ماتيو كوفاسيتش القوية.

وكاد راشفورد أن يباغت دفاع سيتي لكنه سدد في الشباك الخارجية بعد مراوغة حارس أصحاب الأرض.

قبل ربع ساعة من النهاية سدد مرموش كرة قوية مرت بجوار القائم.

ثم سجل هدفا ولكن راية التسلل ألغت الهدف في الدقيقة 80.

مع وصول المباراة للوقت بدل الضائع سجل ماتيوس نونيز هدف الفوز القاتل مستغلا تمريرة جيريمي دوكو العرضية.

نونيز يسجل في اللحظات الأخيرة ليمنح التقدم لمانشستر سيتي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز#premierleague pic.twitter.com/HEcMx16Hj0 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 22, 2025

واقترب الفريق السماوي من التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل مع تبقي 4 مباريات حتى نهاية الموسم.

ويلعب مانشستر سيتي ضد كل من: ولفرهامبتون (داخل) - ساوثامبتون (خارج) - بورنموث (داخل) - فولام (خارج).