تشكيل مانشستر سيتي - مرموش أساسي أمام أستون فيلا.. ومفاجأة في الهجوم

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 - 19:51

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي

يقود عمر مرموش هجوم مانشستر سيتي في مباراته ضد أستون فيلا في افتتاح الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

ويحل أستون فيلا ضيفا على سيتي في التاسعة مساء.

ويبدأ ستيفان أورتيجا في حراسة المرمى لتعويض غياب إيدرسون بسبب الإصابة.

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فيما يبدأ كيفن دي بروين أساسيا.

أما الخط الأمامي فيشهد مشاركة الشاب جيمس ماكاتي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا

الدفاع: ماتيوس نونيز – يوشكو جفارديول – روبن دياز – نيكو أوريلي

الوسط: ماتيو كوفاسيتش – إلكاي جوندوجان – كيفن دي بروين

الهجوم: عمر مرموش – بيرناردو سيلفا - جيمس ماكاتي

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فيما جاء تشكيل أستون فيلا على النحو التالي:

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ويحتل سيتي المركز الخامس برصيد 58 نقطة.

فيما يحتل أستون فيلا المركز السابع بفارق نقطة عن السماوي.

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