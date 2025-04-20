تتويج محتمل خارج الملعب.. ماذا يحتاج ليفربول لحسم الدوري الإنجليزي

الأحد، 20 أبريل 2025 - 20:33

كتب : FilGoal

محمد صلاح

اقترب ليفربول من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز على ليستر سيتي 1-0 في الجولة الـ 33.

منافسه الأبرز أرسنال من جانبه لم يضيق الخناق عليه كثيرا في الجولات الماضية، فرغم فوزه على إبسويتش قبل ساعات 4-0، كان قد تعادل مع إيفرتون 1-1 ثم برينتفورد بنفس النتيجة، ليصل إلى 4 تعادلات في آخر 7 مباريات.

ليفربول على الصدارة برصيد 79 نقطة، بفارق 13 نقطة عن أرسنال (66)، وكل ما تبقى في الدوري حسابيا هو 15 نقطة في آخر 5 جولات.

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ولا يوجد أي فريق آخر في الصراع المنتهي عمليا ولا حتى على الورق، فلا يمكن لليفربول حسابيا أن يتراجع وراء المركز الثاني.

ماذا يحتاج ليفربول لحسم الدوري؟

بدون النظر لنتائج أرسنال وعلى فرض تحقيقه لسلسلة انتصارات، يحتاج ليفربول إلى 3 نقاط فقط ليحسم الدوري (انتصار وحيد أو 3 تعادلات).

حد أرسنال الأقصى من النقاط هو 81 نقطة، وهو ما يبعد عنه ليفربول حاليا نقطتين فقط.

مباريات ليفربول المتبقية: توتنام (داخل) - تشيلسي (خارج) - أرسنال (داخل) - برايتون (خارج) - كريستال بالاس (داخل)

مباريات أرسنال المتبقية: كريستال بالاس (داخل) - بورنموث (داخل) - ليفربول (خارج) - نيوكاسل (داخل) - ساوثامبتون (خارج)

ليفربول ودع كافة المنافسات الأخرى، محليا وقاريا، بينما يبقى أرسنال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يلاقي باريس سان جيرمان.

ويلعب أرسنال مباراته المقبلة مع كريستال بالاس المقدمة من الجولة 34 يوم الأربعاء، وإن خسر يتوج ليفربول قبل أن ينزل أرض الملعب أمام توتنام، أما إن تعادل يصبح ليفربول بحاجة لنقطة وحيدة.

ليفربول الدوري الإنجليزي
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