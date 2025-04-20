جوندوجان: سيتي يقدم مستويات رائعة منذ العودة من فترة التوقف الدولي

يرى إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي أن فريقه يقدم مستويات رائعة من العودة من فترة التوقف الدولي الأخيرة بشهر مارس.

وانتصر سيتي في 4 مباريات وتعادل في واحدة منذ استئناف النشاط بعد فترة التوقف الدولي أواخر مارس الماضي.

وقال جوندوجان في تصريحات نشرها موقع ناديه: "قد يبدو الأمر كموسم انتقالي الآن، دون أن ننسى أننا ما زلنا نلعب من أجل شيء ما".

وأضاف "للأسف ارتكبنا الكثير من الأخطاء خلال فترة طويلة من الموسم ربما بين أكتوبر وفبراير وأهدرنا الكثير من النقاط".

وشدد الدولي الألماني "علينا تحليل ذلك، لتجنب تكراره في الموسم المقبل".

ويحاول سيتي اقتناص التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ضمن الخمسة الأوائل، والتتويج بكأس إنجلترا الذي وصل فيه لنصف النهائي.

وتابع "أشعر الآن وخاصة بعد عودتنا من فترة التوقف الدولي أننا نلعب بشكل مختلف، يمكنك الشعور بذلك كلاعب في الملعب وفي التدريبات، أعتقد أن المدرب والجماهير يشعرون بذلك أيضا".

وواصل "الجميع يقدم أداءا رائعا بعد نهاية فترة التوقف الدولي في مارس وعلينا أن نحافظ على تفوقنا لبقية الموسم لأننا بالتأكيد بحاجة إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا".

وفاز مانشستر سيتي على إيفرتون بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

وأعاد هذا الفوز مانشستر سيتي إلى المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي مع تبقي 5 مباريات على نهاية الموسم.

وبدأ مانشستر سيتي في تحقيق هذا الفوز القاتل في الدقيقة 85 عن طريق اللاعب الشاب أوريلي بعدما دخل المباراة كبديل.

وجاء الهدف الأول بعد عرضية أرضية من ناحية اليمين بقدم ماتيوس نونيز قابلها الشاب بتسديدة في الشباك.

بينما سجل ماتيو كوفاسيتش الهدف الثاني في الدقيقة +92 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة من إلكاي جوندوجان.

وشارك عمر مرموش نجم منتخب مصر في المباراة بالكامل وكاد يسجل هدفا في الدقيقة 82 بعدما كان في مواجهة المرمى لكن الدفاع تدخل معه وأبعد الكرة.