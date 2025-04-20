تقييم مرموش أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية

لم ينجح عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في هز شباك إيفرتون لكن فريقه حقق فوزا متأخرا على أصحاب الأرض، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك مرموش كأساسي في فوز سيتي على مضيفه إيفرتون بنتيجة 2-0 في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من مانشستر سيتي أمام إيفرتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.6 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي سيتي كان الشاب نيكو أورايلي صاحب الهدف الأول بمتوسط تقييم بلغ 8.1 درجة.

وبدأ مرموش المباراة كأساسي ولعبها حتى النهاية.

ومنعه جوردان بيكفورد حارس إيفرتون من التسجيل بفرصة خطيرة في الشوط الثاني.

ولعب مرموش حتى الآن مع مانشستر سيتي 15 مباراة، بواقع 11 في الدوري الإنجليزي، و2 في الكأس و2 في دوري أبطال أوروبا.

وسجل البالغ من العمر 26 عاما 7 أهداف بقميص السماوي وصنع هدفا.